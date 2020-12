Giulio Pretelli/ “Pierpaolo? Con Giulia Salemi solo amicizia. Ama Ariadna ma lei…”

Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa del Grande Fratello Vip e l’incontro con l’ex compagna Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli ha vissuto un momento di forte crisi. L’ex velino appare molto confuso su cosa prova realmente, ma a fare un po’ di chiarezza è stato suo fratello Giulio. Nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, Giulio Pretelli ha confermato i forti sentimenti che legano ancora suo fratello alla bella Ariadna. “Durante la quarantena lui ha provato a riavvicinarsi ad Ariadna – ha ammesso – ma lei non è più innamorata di lui, è importante come padre di suo figlio ma non di più.” Nel cuore di Pierpaolo, dunque, c’è ancora la Romero. Dunque, viene da chiedersi, c’è davvero spazio per un nuovo amore al momento?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: più di un’amicizia? Parla il fratello Giulio

Abbiamo chiesto a Giulio Pretelli se l’avvicinamento di Pierpaolo a Giulia Salemi possa sfociare in qualcosa che vada oltre ad una semplice amicizia, lui però ha negato: “Non credo che con Giulia Salemi possa nascere qualcosa di più. La loro rimarrà un’amicizia”. Tuttavia ha ammesso di aver sentito personalmente la Gregoraci: “Ho sentito Elisabetta. Abbiamo parlato del percorso di Pierpaolo nella Casa dopo la sua uscita.” Non si sbilancia, però, su quali siano stati nel particolare gli argomenti affrontati. Ha tenuto infine a sottolineare che: “Lei è stata carinissima, quando è uscita ha chiamato me, Ariadna Romero, ma anche mia madre…”



