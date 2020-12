Giulio Pretelli/ “Pierpaolo e Giulia Salemi? Non mi sarei mai aspettato questo flirt”

Ormai non ci sono più dubbi: quella nata come un’amicizia, poi diventata una chiara attrazione fisica, nelle ultime ore è scoppiata in una vera e propria passione. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno abbandonato ogni freno, abbattuto ogni ‘paletto’, e si sono lasciati andare l’uno all’altro. Ma cosa ne pensa Giulio, il fratello minore di Pierpaolo? Solo pochi giorni fa, nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, si diceva convinto che quella tra Pierpaolo e la Salemi fosse semplicemente amicizia, nulla di più. Si è però dovuto ricredere di fronte alle immagini delle ultime ore dalla Casa che li mostrano, invece, l’uno tra le braccia dell’altro tra baci appassionati.

Giulio Pretelli sorpreso della storia tra il fratello Pierpaolo e Giulia Salemi

È proprio a Francesco Fredella che Giulio Pretelli ha ammesso tutto il suo stupore: “Non mi sarei mai aspettato questo flirt con la Salemi, mai e poi mai, – ha dichiarato su RTL 102.5 News – però sto guardando e li vedo davvero presi, non lo vedo come un gioco.” Così ha sottolineato che: “Sicuramente il primo bacio è nato come un gioco ma lo volevano davvero! È stato molto appassionato… La coppia insomma è nata!” Giulio conclude sottolineando che verso la Gregoraci, suo fratello ha comunque provato un sentimento importante: “Io penso che Pierpaolo con Elisabetta ha provato delle emozioni molto forti”.



