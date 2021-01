Giulio Pretelli: “Pierpaolo si è comportato male”/ “Elisabetta lo avrebbe aspettato”

Ormai i fan del Grande Fratello Vip 2020 sono divisi in due gruppi: i Gregorelli e i Pralemi. C’è chi ha amato il rapporto creatosi nella Casa tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci e sperava che tra i due potesse nascere un amore, e chi invece trova bellissimi insieme Pretelli e Giulia Salemi. Non è sembrata essere d’accordo la mamma di Pierpaolo, la signora Margherita, apparsa fredda nei confronti della Salemi e invece molto accogliente con la Gregoraci. Un comportamento che ha scatenato molte critiche ma che Giulio, fratello di Pierpaolo, ha deciso di chiarire nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage. Perché Elisabetta sì e Giulia no? “Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. – ha esordito Giulio – Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta.”

Giulio Pretelli rimprovera il fratello Pierpaolo e sulla Gregoraci svela…

Giulio Pretelli spiega dunque che il comportamento della madre Margherita col fratello e Giulia è stato suscitato perché “Un po’ è stata condizionata dai fan. Pierpaolo aveva ricevuto tante critiche, lo hanno bollato come un farfallone. Leggendo queste cattiverie, mia madre ha cercato di consigliargli di vivere il GF diversamente. Per questo è stata fredda nei confronti di Giulia.” Tuttavia ha qualcosa da rimproverare anche al fratello: “Non si è comportato bene: se l’avesse fatta finire di parlare, tutto questo non sarebbe accaduto. D’accordo i baci ma c’era stata una ripresa in cui sembrava che stessero andando oltre.” D’altronde Giulio si è detto certo che una possibilità con la Gregoraci, fuori dal Grande Fratello Vip, c’era eccome: “Secondo me sì. Con le telecamere è diverso. Una donna di 40 anni che ha un figlio fuori ha un atteggiamento diverso da una ragazza di 27 anni. Molte cose non puoi farle. Sono sicuro che si sarebbero rivisti.”



