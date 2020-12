Giulio Pretelli: “Sono fidanzato con Alessia”/ “Temptation Island 2021? Mai dire mai”

Se nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 Pierpaolo Pretelli ha perso la testa per la bella Giulia Salemi, suo fratello Giulio ha appena annunciato ufficialmente di essersi fidanzato. Proprio mentre Pierpaolo entrava nella Casa, Giulio conosceva Alessia Pellegrino, poi diventata la sua fidanzata. Uno scoop che il ragazzo ha affidato ai microfoni di RTL 102.5 News in diretta con Francesco Fredella. “Siamo innamorati”, ha annunciato il giovane Pretelli, comunicando di essere proprio con lei in viaggio verso la bella Maratea. Si parla di amore ma anche di possibili avventure televisive, anche di coppia. Nonostante quello tra Giulio e Alessia sia un amore molto fresco, nato circa due mesi fa, i due potrebbero decidere di partecipare al reality dell’amore ben noto a tutti: Temptation Island.

Giulio Pretelli e la fidanzata Alessia a Temptation Island 2021?

Che possa la loro essere davvero una delle coppie della prossima edizione di Temptation Island? “Per ora non ci abbiamo pensato, però mai dire mai”, è stata la risposta di Giulio Pretelli a domanda diretta. Dunque presto si potrebbe chiacchierare delle avventure amorose di un altro Pretelli, intanto Pierpaolo di argomenti su cui discutere ne regala e non pochi. Il bacio appassionato con Giulia Salemi in piscina (stavolta non per gioco) ha sancito ufficialmente l’inizio della prima storia d’amore di questa edizione del GF Vip. (Ecco, in merito, cosa ne pensa il fratello Giulio)



