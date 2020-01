Giulio Raselli avvistato con un’altra/ Salta la scelta del tronista? (Uomini e donne)

Giulio Raselli è in crisi? Ad un passo dalla scelta tutto potrebbe saltare in aria per via della serata a cui il tronista si è donato lo scorso 31 dicembre e che tanto scalpore ha creato tra i fan di Uomini e donne. Il programma tornerà in onda il prossimo 7 gennaio ma sembra proprio che in questo fine settimana andrà in scelta l’ultima registrazione del trono classico, almeno per quel che riguarda Giulio Raselli. Il tronista ha annunciato di essere pronto a scegliere una tra Giulia e Giovanna e mentre i rumors parlano già della sua voglia di scegliere la prima a discapito della seconda (possibile nuova tronista), in questi giorni è scoppiato un vero e proprio caso che è finito alla corte di Deianira Marzano. L’influencer gossippara ha pensato bene di condividere sui social alcuni scatti che arrivano dalla serata e che mostrano il tronista in compagnia di una bella giovane con tanto di scollatura generosa.

GIULIO RASELLI AVVISTATO CON UNA DONNA MA…

In realtà le foto sono state scattate durante la serata a cui Giulio Raselli ha preso parte e la ragazza era solo una delle tante fan pronte a posare con il tronista di Uomini e donne e non si capisce bene perché la cosa abbia fatto tanto scalpore. La Marzano addirittura ha rilanciato tornando sull’argomento spagnolo sottolineando il fatto che Giulio Raselli è poco rispettoso del programma e fa quello che gli va quando gli va senza tenere conto nemmeno della sua prossima scelta, che lei pensa essere certamente la bella e dolce Giulia. L’argomento finirà anche al centro della prossima registrazione di Uomini e donne che potrebbe tenersi proprio in questi giorni?

