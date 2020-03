Giulio Raselli e Giulia D’Urso/ Confronto con Giovanna a Uomini e Donne: “Scusa!”

La settimana di Uomini e Donne riparte con il trono Classico e con l’arrivo in studio di una coppia che ha trovato l’amore proprio grazie a Maria De Filippi: Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Una sorpresa per Giovanna Abate, che è stata la “non scelta” di Giulio e che oggi rivede i due per la prima volta dopo la scelta. Sarà però questa l’occasione per l’ex tronista di chiedere scusa a Giovanna per i modi avuti nel corso di quella giornata. La Abate accetta le scuse, tuttavia rimane della sua idea: a suo dire, Giulio l’ha usata e presa in giro in quanto sapeva già da tempo che alla fine avrebbe scelto Giulia. Dopo il confronto con Giovanna, Giulio e Giulia raccontano al pubblico della loro vita fuori da Uomini e Donne. I due sono andati a vivere insieme subito dopo la scelta e hanno deciso di vivere a pochi metri di distanza dalla casa in cui viveva prima Giulio.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso vivono insieme dopo Uomini e Donne: le parole di Giovanna Abate

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono dunque molto felici insieme. Dopo Uomini e Donne la loro storia d’amore continua a gonfie vele. Ma cosa ne pesa Giovanna Abate di questa coppia? La nuova tronista lo ha raccontato alle pagine del Magazine di Uomini e Donne. Queste le sue dichiarazioni: “Mi sono abituata per mesi a vederli insieme: non è una novità. – ha raccontato – Ora sono fidanzati e credo che il loro sia un amore che sta nascendo o che forse è giù nato. Non faccio molto caso a quello che circola sul web su questa coppia. Se sono felici, buon per loro.” Così ha aggiunto: “Ho provato a limare alcuni aspetti della mia personalità per far andare bene le cose con lui, ma se non ci sono riuscita probabilmente è perché non ho trovato la persona giusta.”

