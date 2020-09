Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati/ “Siamo diversi, Uomini e Donne…”

La favola d’amore di Giulio Raselli e Giulia D’Urso è ufficialmente finita. Dopo giorni di rumors, indiscrezioni e domande dei fans, preoccupati dall’assenza di foto di coppia, a rompere il silenzio svelando tutta la verità è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Attraverso un video pubblicato su Instagram, Giulio ha annunciato di non stare più con Giulia. Affranto e malinconico per la fine di un amore che, sin dal giorno della scelta l’avevo reso sereno e felice, l’ex tronista racconta che le diversità caratteriali hanno inciso sulla crisi che stanno vivendo. L’ex tronista parla di pausa, ma aggiunge che, per ora, lui e l’ex corteggiatrice non stanno più insieme. La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia è stata una delle più discusse della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo essersi lasciato molto andare con Giovanna Abate, l’ex tronista aveva scelto la D’Urso. I petali rossi, l’estate d’amore il progetto di un futuro insieme sembravano gli ingredienti giusti per un lieto fine, almeno fino ad oggi.

GIULIO RASELLI: “IO E GIULIA D’URSO NON STIAO PIU’ INSIEME”

“Ciao raga, allora premessa, visto che mi sembra assolutamente corretto parlarne con voi perché siete il frutto di quello che poi siamo io e Giulia. Non sono una di quelle persone che aspetta per far la copertina o per mettere in ansia le persone che ci seguono, per creare scoop, ma non perché voglia fare il figo, ma perché non sono fatto così, non voglio andare avanti in questa discussione, però voglio dirvi che in questo momento io e Giulia non stiamo assieme, ci siamo presi un momento di pausa“. Con queste parole, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua storia d’amore ai fans che, tuttavia, sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due. Le parole di Giulio, infatti, sembrerebbero lasciare qualche speranza ai sostenitori della coppia.



