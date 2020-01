Giulio Raselli e Giulia D’Urso/ Uomini e Donne: la coppia “puzza di bruciato”…

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono talmente affiatati che più di qualcuno sente puzza di bruciato. Per molti, la coppia si conosceva già e, proprio per questo, l’affiatamento e le emozioni sarebbero già così “avanti”. ove non sono mancate dichiarazioni davvero molto importanti. “È proprio quello che volevo. Sapere che adesso sei qua davanti sono felice, sto bene. Sei una persona che mi ha sempre messo il sorriso nonostante tutto, ed è una cosa che faccio fatica a tirare fuori. Ogni volta che uscivo in esterna con te era proprio felicità a prescindere. Io ci credo, alla grandissima” ha dichiarato l’ex tronista del trono classico. “Io mai avrei immaginato che tu fossi così dolce”, ha replicato la giovane pugliese che ha poi aggiunto: “Io ho intenzione di venire a vivere con te”.

Giulio e Giulia erano d’accordo? L’unione non convince

Le dolci parole di Giulia D’Urso hanno emozionato Giulio Raselli che ha confessato: “Io voglio che tu venga a vivere con me. Io sento che è una cosa enorme. Quello che ti posso dire è che mi auguro di stare con te sempre, perché veramente mi sei mancata. Sei una persona già importantissima”. Nel frattempo, anche Gioanna Abate ha detto la sua dopo la puntata e la mancata scelta. “Io non mi aspettavo che lui non usasse tatto alla fine con me, è vero che io e lui ci siamo sempre scontrati e incontrati con il nostro modo un po’ crudo perché io mi aspettavo da una persona che reputo intelligente, ma forse l’ho sopravvalutato, un trattamento diverso. Non avrei voluto vedere quasi la rabbia nei suoi occhi nel volersi ‘sbolognare’ per andare di là, avrei preferito vedere una persona realmente dispiaciuta per il percorso che finiva ma anche per il mio interesse”. La ex corteggiatrice si aspettava un po’ di tatto, che avrebbe contraddistinto un uomo da uno stupido: “Ci sono cose che vanno dette e altre che non vanno detto, ci sono i modi per dire tutto e per alleviare anche il dolore dell’altro”, ha aggiunto. Poi l’amara conclusione: “L’ho idealizzato per la persona che non è! Avrei preferito averci più delusione per un amore mancato che una delusione per una persona. Lui mi ha dato un motivo per non stare male, che è stato il trattamento finale”.

