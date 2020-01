Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta/ Dediche d’amore e.. (Uomini e Donne)

Giulio Raselli e Giulia D’Urso tornano sui social dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista ha riattivato il proprio profilo Instagram pubblicando una storia in cui la sua mano intreccia quella della fidanzata. L’ex tronista, poi, ha aggiunto la parola “pazzo”, sottolineando il grande sentimento che ormai prova per Giulia dopo mesi di conoscenza. A sua volta, la D’Urso, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la stessa storia del fidanzato aggiungendo alla parola pazzo un “di te” svelando così di provare lo stesso sentimento e mostrando ai followers un letto pieno di petali rossi mentre come sottofondo musicale risuona la canzone Perfect di Ed Sheeran. Infine, Giulia ha aggiunto una frase sul video: “Sto vivendo un sogno” ribadendo la propria felicità, ma anche la propria incredulità. La D’Urso, infatti, dino all’ultimo momento, pensava di non essere la scelta di Raselli.

GIULIO RASELLI E GIULIA D’URSO, DICHIARAZIONI IMPORTANTI DOPO LA SCELTA A UOMINI E DONNE

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono stati seguiti dalla telecamere durante la prima cena insieme. La coppia, come mostra un video pubblicato da WittyTv, ha potuto anche rivedere il momento della scelta scambiandosi parole importanti ovvero quelle che non sono riusciti a dirsi durante il momento fatidico in studio. “È proprio quello che volevo. Sapere che adesso sei qua davanti sono felice, sto bene. Sei una persona che mi ha sempre messo il sorriso nonostante tutto, ed è una cosa che faccio fatica a tirare fuori. Ogni volta che uscivo in esterna con te era proprio felicità a prescindere. Io ci credo, alla grandissima”, ha detto Giulio aprendo totalmente il suo cuore. “Io mai avrei immaginato che tu fossi così dolce. Io ho intenzione di venire a vivere con te”, ha dichiarato Giulia trovando d’accordo il fidanzato – “Io voglio che tu venga a vivere con me. Io sento che è una cosa enorme. Quello che ti posso dire è che mi auguro di stare con te sempre, perché veramente mi sei mancata. Sei una persona già importantissima”. Cliccate qui per vedere il video.

