Giulio Raselli “Giovanna Abate è la nuova Gemma”/ Sammy mente? (Uomini e donne)

Tutto è pronto per la scelta di Giovanna Abate e siamo sicuri che nelle prossime ore anche un altro ex di Uomini e donne sarà pronto a dire la sua su quello che vedremo e su quella che sarà la scelta della bella tronista. “L’opinionista del giorno” è sicuramente Giulio Raselli che nei giorni scorsi non si è tirato indietro quando è arrivato il momento di parlare della bella Giovanna Abate e di quello che sta andando in scena a Uomini e donne giorno dopo giorno. Il suo trono era stato sospeso salvo poi riprendere il suo cammino proprio grazie alla versione chat che ha regalato nuova linfa al suo trono e la possibilità che lei oggi scelga non tra Sammy e Alessandro ma tra il vocalist e il bel Davide Basolo, L’Alchimista. Attualmente Giulio Raselli è felice con la sua Giulia dopo aver detto no a Giovanna Abate ma questo non lo ha spinto a tacere sul percorso della sua ex corteggiatrice, anzi.

GIULIO RASELLI ATTACCA SAMMY HASSAN E SU GIOVANNA ABATE DICE…

Intervistato a Uomini e donne Magazine, Giulio Raselli ha confermato di essere felice e si è complimentato per il percorso di Giovanna Abate: “Credo sia stata dura per lei, ma sta facendo un buonissimo percorso. A prescindere dalle misure della Fase 2, la vedo in difficoltà, la difficoltà che si prova quando si conoscono più persone. Le stesse difficoltà che avevo io e che lei non credeva ci potessero essere”. Il punto forte dell’intervista arriva però quando etichetta Giovanna come “la nuova Gemma Galgani” lasciando intendere che Sammy Hassan la stia solo usando: “Conosco Sammy, ci siamo trovati a Temptation Island. Lui è una persona estremamente intelligente e bravissimo ad adattarsi ai contesti. Ha intrapreso perfettamente il senso del suo stare lì in relazione al suo carattere…Sta facendo un bellissimo percorso e sono convinto che a Giovanna piaccia realmente. Io penso che lei non abbia ancora la scelta precisa, altrimenti l’avrebbe già fatta. Per me sta cercando di capire delle cose e sta cercando delle risposte” e poi va all’attacco: “Giovanna e Gemma sono molto simili. Sembra che si conoscano da settant’anni, perché hanno feeling e perché… per me Giovanna è la nuova Gemma“. Cosa avrà voluto dire e cosa dirà oggi dopo la scelta?



