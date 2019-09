Giulio Tassoni, chi è/ Marito di Eleonora Daniele: l’imprenditore di nobili origini

Eleonora Daniele ha sposato Giulio Tassoni, l’imprenditore accanto a lei da oltre 16 anni. La conduttrice di “Storie Italiane”, proprio questo fine settimana è convolata a nozze, così come rivelano fotografie e video presenti su internet. Ma chi è l’uomo che ha sposato e le ha catturato il cuore? Tassoni è un famoso imprenditore romano che lavora nel mondo della cosmesi e non è presente sui social network. La sua famiglia è influente e di nobili origini. Il marito della Daniele infatti, è discendente del celebre scrittore modenese Alessandro Tassoni (1565 – 1635), conosciuto per il poema satirico “La secchia rapita”. Lui e la Daniele si sono conosciuti nel 2002 durante una serata al Piper, storico locale di Roma. Tra di loro inizialmente non è stato un colpo di fulmine. Poi, con il tempo, una cena organizzata da una amica comune, ha messo in piedi i presupposti per una storia d’amore: “Gesti eclatanti li ho fatti io”, racconta la Daniele, “come quando, in un periodo in cui ci eravamo allontanati, gli ho mandato delle rose alle 4 del mattino”.

Chi è Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele

Giulio Tassoni è rimasto molto vicino ad Eleonora Daniele soprattutto durante il periodo più buio e drammatico della sua vita: la morte di suo fratello Luigi. La coppia si è sposata sabato 14 settembre, dopo sei anni di convivenza. La cerimonia si è svolta a Roma nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini mentre il ricevimento si è tenuto a Villa Piccolomini. Molti i volti noti presenti: Al Bano, Riccardo Fogli con Karin Trentini, Simona Ventura con Giovanni Terzi, Samantha De Grenet, Salvo Sottile, Emanuela Folliero, Beppe Convertini, Maria Grazia Cucinotta, Elena Santarelli con Bernardo Corradi, Maurizio Mattioli, Giovanni Malagò, Jessica Morlacchi e Davide De Marinis. A 42 anni la conduttrice di Storie Italiane ha scoperto anche di avere un grande senso materno: “Ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere. Non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio. Spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere”, ha confidato tra le pagine di Chi.

