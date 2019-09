Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati/ Video: Al Bano canta l’Ave Maria

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati. La conduttrice di “Storie Italiane” ha detto sì nel pomeriggio di oggi. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tra i tanti ospiti vip ce n’è stato uno che ha fatto una bella sorpresa alla coppia durante la cerimonia. Ci riferiamo ad Al Bano, che in jeans e scarpe sportive, ha cantato l’Ave Maria proprio in onore degli sposi. Eleonora Daniele e l’imprenditore del settore farmaceutico, ma di nobili origini (ha il titolo di conte), sono stati fidanzati per 16 anni prima di suggellare il loro legame con le nozze. Tra i tanti invitati vip che hanno condiviso il lieto evento con gli sposi Simona Ventura con Giovanni Terzi, Samantha De Grenet, Mariagrazia Cucinotta, Corinne Clery, Beppe Convertini, Salvo Sottile e Maurizio Mattioli, Barbara Di Palma. Al banchetto nuziale hanno poi fatto la loro apparizione anche Giovanni Malagò e Rita Dalla Chiesa. Tra le assenze spicca quella di Alberto Matano, che però ha condiviso un messaggio su Instagram per la collega: «Auguri amica mia, oggi non posso essere lì con te ma ti penso e ti auguro tanta felicità».

ELEONORA DANIELE E GIULIO TASSONI SPOSI DOPO 16 ANNI DI FIDANZAMENTO

Quale location hanno scelto gli sposi per il ricevimento? Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni, imprenditore molto noto a Roma, hanno optato per Villa Piccolomini. E dunque fiori d’arancio per la conduttrice Rai dopo 16 anni di fidanzamento. I due si sono conosciuti nel 2003 grazie ad un’amica in comune. L’imprenditore romano ha fatto poi il primo passo, quindi la storia è andata avanti con molta naturalezza. Ma non tutto è filato liscio in questi anni. I due hanno attraversato diversi momenti difficili nei quali non si sono visti per un po’ di tempo. Alla fine hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altro. Eleonora Daniele e Giulio Tassoni dovevano sposarsi già qualche anno fa, ma la morte del fratello Luigi, avvenuta a soli 44 anni nel 2015, ha destabilizzato la conduttrice che ha deciso di rimandare tutto. Oggi però è convolata a nozze con l’amore della sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA