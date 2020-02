Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta/ “Pronti per le nozze d’argento”

Un padre perfetto e un marito esemplare che ha saputo conquistare la bella Maria Grazia Cucinotta e rimanerle accanto in tutti questi anni tanto da trovarsi ad un passo dalle nozze d’argento, tutto questo è Giulio Violati, il marito dell’attrice siciliana nonché noto imprenditore romano e produttore. Sono ore di apprensione quelle che stiamo vivendo da quando abbiamo scoperto che Maria Grazia Cucinotta ha avuto un malore e che è stata addirittura portata via in ambulanza prima della messa in scena del suo show. Ancora non si conoscono i dettagli sulla sua situazione di salute ma quello che è certo è che in queste ore difficili al suo fianco ci sono la figlia Giulia e l’amato marito Giulio Violati. Proprio nei giorni scorsi, ospite a Vieni da Me, l’attrice aveva rivelato che il rapporto con il marito è sempre solido e che il prossimo mese di ottobre festeggeranno le nozze d’argento che, alla luce di quanto sta accadendo, avrà un sapore ancora più dolce, ne siamo certi.

CHI E’ GIULIO VIOLATI, MARITO DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA?

Ma chi è Giulio Violati? I due non si sono mai dati in pasto al gossip né in senso negativo e né in senso positivo, e sono molti quello che hanno apprezzato questo ma chi non lo sapesse ancora, il Violati non è solo il marito di Mariagrazia Cucinotta ma anche un noto imprenditore proprio come suo padre Carlo che per anni ha ricoperto per anni il ruolo di amministratore delegato della Ferrarelle. Come se non bastasse, Giulio Violati adesso è anche un importante produttore cinematografico e si occupa di sua moglie anche se questo cozza un po’ con la sua voglia di privacy e di stare lontano dai riflettori, proprio come è successo in questi anni accanto alla moglie che ha conosciuto addirittura alla fine degli anni ’80 e che ha sposato nell’ottobre del ’95. Proprio il prossimo ottobre i due festeggeranno le nozze d’argento e sicuramente portando nel cuore ancora un amore profondo. La stessa Cucinotta a Vanity Fair ha rivelato: “È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore”.

