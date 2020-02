Maria Grazia Cucinotta, malore: come sta?/ Ricovero d’urgenza prima dello spettacolo

La nota attrice italiana Maria Grazia Cucinotta, ha avuto un malore nella serata di ieri. La 51enne siciliana si trovava a Castellammare di Stabia, dove si sarebbe dovuta esibire in uno show teatrale, presso il Teatro Supercinema, ma poco prima dell’ingresso sul palco, sono iniziate le prime avvisaglie. Stando a quanto riferito dallo staff della stessa Cucinotta, i primi sintomi sarebbero cominciati prima dell’arrivo in teatro, ma la messinese pensava, e forse sperava, che il tutto sarebbe passato di lì a qualche minuto, di modo da poter andare in scena. Peccato però che la situazione, invece di migliorare, sia degenerata, al punto che è stato richiesto l’intervento di un medico. Il tutto è avvenuto attorno alle ore 21:00 di ieri sera, mentre il sipario si era già alzato al Teatro Supercinema stabiese. Visitata, è stata quindi richiesta un’ambulanza, che ha portato l’attrice presso il nosocomio cittadino.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA, COME STA DOPO IL MALORE? NULAL DI GRAVE

Lo staff ha fatto poi sapere che la Cucinotta è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, e al momento sta bene, in quanto non le è accaduto nulla di grave. Resta comunque lo spavento, anche perchè le condizioni fisiche della protagonista de Il Postino, hanno obbligato il ricovero d’urgenza. La Cucinotta avrebbe dovuto esibirsi presso lo spettacolo a cui sta lavorando da qualche settimana a questa parte, leggasi la commedia “Figlie di Eva”, con la regia di Massimiliano Vado. Uno show teatrale che è in programma in tutta Italia, e in cui la Cucinotta è impegnata accanto ad altre attrici di spicco come Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere e Marco Zingaro. La storia narra le vicende di tre donne decisamente opposte fra di loro come carattere e modi di vivere, che però diventano grandi amiche. Lo spettacolo è nei teatri dalla fine del 2019, dal mese di novembre, ed è già alla seconda replica, in quanto molto richiesto. Ovviamente lo show di ieri di Castellamare è stato rinviato a data da destinarsi, e non è da escludere che possano essere cancellate anche le prossime date, in attesa che l’attrice si riprenda al 100%.

