Tutto su Giuseppe Anastasi, il marito di Carlotta

Giuseppe Anastasi è il marito di Carlotta, la cantante che è concorrente di Ora o mai più 2025 e che oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, è tra gli ospiti della puntata de La volta buona. Giuseppe Anastasi e Carlotta, all’anagrafe Carla Quadraccia, sono sposati da diverso tempo e insieme hanno un figlio, Vittorio. Prima di incontrare e innamorarsi di Carlotta, Giuseppe Anastasi che nella vita è un cantautore è stato fidanzato con Arisa.

Giuseppe Anastasi aveva incontrato Arisa lavorando come assistente di metrica musicale al corso per “Autori di testi” al CET di Mogol. Tra i due è nato così un connubio artistico e personale. La storia, però, è terminata nel 2010 mentre la collaborazione artistica è proseguita con la scrittura di nuovi pezzi per l’artista, tra cui La notte, una delle canzoni più belle dell’artista.

Giuseppe Anastasi e la dedica a Carlotta e al figlio Vittorio

Giuseppe Anastasi e Carlotta sono uniti non solo dall’amore che l’uno prova per l’altra e viceversa, ma anche dall’amore che entrambi hanno per la musica. Anche Carlotta, esattamente come il marito, dopo il grande successo ottenuto come interprete, ha sposato la strada dell’insegnamento. Sia Carlotta che Giuseppe Anastasi, inoltre, condividono molto sui social dove pubblicano anche diverse foto di famiglia.

Proprio in occasione del suo 44esimo compleanno, nel 2020, Giuseppe ha scritto un bellissimo messaggio facendo una dedica alla moglie e al figlio. “44 anni son passati in fila come quei famosi gatti, ringrazio, ve ne siete ricordati e abbraccio virtualmente tutti quanti. Il tempo è relativo lo sappiamo e ognuno ne ha una propria percezione; c’è chi si arrabbia per la prima ruga, chi invece ha novant’anni ed è un leone. Generalmente al tempo voglio bene che siano ore mesi o solo istanti tranne il 2020 e il suo dolore che ha preso troppa vita a tutti quanti. Ringrazio ancora voi sentitamente e vi auguro la gioia più infinita; qui c’è la mia famiglia, canta sempre ed è il più bel regalo della vita”.

