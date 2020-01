Giuseppe, chi è il corteggiatore di Sara Shaimi?/ Uomini e Donne: “un paracu*o”

Il trono di Sara Shaimi entra nel vivo. Dopo l’esterna con Sonny che è riuscito a far cambiare idea alla tronista avendo visto in lui una persona diversa da quella che credeva, Maria De Filippi sposta l’attenzione su Giuseppe. Dopo averlo visto per la presentazione su WittyTv, rimasta piacevolmente colpita dal 28enne che si è appena laureato e che lavora in un’azienda, decide di rivederlo subito. Dopo averlo raggiunto in camerino, Sara decide di accompagnarlo in aeroporto per conoscerlo megio e trascorrere del tempo con lui. “Così mi fai conoscere il tuo mondo”, afferma soddisfatto Giuseppe. In auto, tra i due c’è un divertente scambio di battute. Giuseppe, oltre a divertire Sara che ammette di volere al proprio fianco un uomo che riesce a farla ridere, cerca subito il contatto fisico prendendole la mano e toccandole i capelli. Tra i due il feeling è evidente come sottolineano in studio gli opinionisti.

Giuseppe, il nuovo corteggiatore di Sara conquista il pubblico di Uomini e Donne

L’atteggiamento sicuro, ma al tempo stesso tranquillo di Giuseppe colpisce non solo la tronista Sara, ma anche Lorenso Riccardi che ammette di fare già il tifo per lui. “A me insieme piacciono, sono divertenti. Lui è molto furbo ed è un paracu*o” – spiega Lorenzo. “Ricorda me quando corteggiavo e facevo di tutto per lasciare il segno quando andavo in esterna”, aggiunge ancora Riccardi. Sonny, invece, ammette di non essere preoccupato dalla presenza di Giuseppe che, a sua volta, mostra tutta la propria sicurezza. “Io non penso al suo percorso, io penso a me” spiega Giuseppe sicuro che uscirà ancora con Sara che spiega di avere un corteggiatore a cui non piace riscaldare la sedia.

