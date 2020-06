Giuseppe Conte: “120 mln da Italia per vaccini”/ Video “Salviamo la salute globale”

Pubblicità

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è intervenuto quest’oggi alla sessione conclusiva dei lavori del “Global Vaccine Summit”, conferenza sul rifinanziamento dell’Alleanza GAVI. Come ha detto il premier, il Coronavirus ci ha drammaticamente ricordato quanto sia importante l’immunizzazione per prevenire le pandemie. “Ha anche dimostrato che gli investimenti nella salute globale e i vaccini sono fondamentali non solo per salvare vite umane e proteggere i soggetti più vulnerabili, ma anche per preservare la sicurezza, la stabilità e la prosperità globale”. A tal proposito, negli ultimi 20 anni, GAVI ha contribuito “a costruire sistemi sanitari nazionali più resistenti”, essendo un attore essenziale per raggiungere la Copertura Sanitaria Universale. “L’Italia sostiene con forza l’emergente Covax Facility ed è pronta a contribuire al GAVI Covid-19 AMC. Pertanto, abbiamo concordato di riallocare il saldo finale italiano di quasi 80 milioni di dollari per finanziare la nuova Covid-19 AMC”.

GIUSEPPE CONTE PRESENTA GLI INVESTIMENTI DELL’ITALIA

Il premier Giuseppe Conte si è quindi detto orgoglioso di annunciare i seguenti ulteriori impegni da parte dell’Italia. “In primo luogo, come ho recentemente anticipato, l’Italia darà un ulteriore diretto contributo di 120 milioni di euro per i prossimi 5 anni, con un aumento del 20% rispetto al al nostro precedente sostegno”. In seconda battuta, invece, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall’IFFIm, “abbiamo deciso di prorogare il nostro contributo al Fondo fino al 2030, con un nuovo impegno di 150 milioni di euro, per un importo complessivo di 287,5 milioni di euro”. Le cifre indicate dal presidente del Consiglio rappresentano – a suo dire – un segnale concreto della volontà della politica nostrana di continuare a investire in un multilateralismo efficace, nella cooperazione e nella solidarietà internazionale. “Intendiamo porre questi valori al centro della nostra Presidenza del G20 nel 2021. Questa è la nostra solidarietà in azione. Tutti insieme raggiungeremo i nostri obiettivi”.





