Giuseppe Conte al ristorante senza mascherina/ Bufala: la foto è di novembre e…

Giuseppe Conte nel mirino, ma non arrivano solo attacchi al presidente del Consiglio. Il premier è suo malgrado protagonista di una bufala che in queste ore ha portato anche ad una protesta social. Tutta colpa di una foto in cui è ritratto a cena, al ristorante. Viene accusato quindi di non indossare la mascherina e di non rispettare le norme del distanziamento sociale che lui stesso ha imposto. Ma la foto è stata decontestualizzata, e non è neppure la prima volta che accade. La foto è vera, non è modificata, ma non è attuale. Basta fare una ricerca su Facebook per scoprire che quella foto risale allo scorso mese di novembre. Il presidente del Consiglio è stato quindi ripreso mentre consuma un pasto in mensa con gli operai FCA. Quella foto, ripresa e diffusa ora spacciandola per attuale, è quindi servita a creare una bufala contro il premier Conte, “reo” di non seguire le sue stesse disposizioni.

BUFALA SU GIUSEPPE CONTE AL RISTORANTE SENZA MASCHERINA

Quando quella foto di Giuseppe Conte è stata scattata le norme di distanziamento sociale non erano ancora in vigore. Il coronavirus non si era diffuso in Italia. Ma, come dicevamo, non è la prima volta che una foto del premier viene ripresa e ripubblicata decontestualizzandola. Alcune settimane fa, infatti, il premier era stato accusato di andarsene in giro a fare shopping senza curarsi delle norme che aveva annunciato lui stesso nelle settimane precedenti. Ma anche in quel caso la foto era precedente, quindi non aveva nulla a che fare con l’attualità. Così per la foto di Conte a cena, peraltro non al ristorante, ma alla mensa degli operai FCA. Vero è invece che ieri le opposizioni hanno protestato in occasione dell’informativa di Giuseppe Conte alla Camera perché, dai banchi del governo, stava prendendo la parola senza mascherina. È intervenuto quindi il presidente della Camera Roberto Fico ricordando che, se la distanza di sicurezza è rispettata, si può non indossare la mascherina, diverso è se si parla dai banchi dei deputati.



