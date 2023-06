Giuseppe Conte incontra le “bimbe di Conte”: video virale/ “Pensavo fossero più grandi…”

Tornano le “bimbe di Conte“, anzi non se ne sono mai andate. Inevitabilmente dopo la caduta del governo presieduto dal presidente M5s, l’attenzione dei media è calata anche sulle sue beniamine, che però sanno come attirare l’attenzione e diventare addirittura virali. Lo dimostra il video di Chaimaa Cherbal, giovane TikToker nota come Signorina Cherbal, con oltre 4 milioni di followers. Recentemente ha avuto uno scambio con il leader del Movimento 5 Stelle, che è finito sui social con la didascalia: “C’è chi è stata una bimba di Conte e CHI MENTE!! Commenta se anche tu facevi parte del team!“.

Il video in poche ore è diventato virale, raggiungendo centinaia di migliaia di visualizzazioni. Così sono tornate in auge le “bimbe di Conte“, una community social che sin dai primi periodi del lockdown ha preso l’allora premier come idolo, dedicandogli centinaia di post ironici. La pagina, infatti, non è politica, ma ispirata all’aspetto fisico di Conte e al carisma che ha conquistato migliaia di followers.

GIUSEPPE CONTE INCONTRA LE “SUE BIMBE”: LA BATTUTA SULL’ETÀ

“Lei è una bimba di Conte?“, chiede l’ex premier alla TikToker Chaima Acherbal, che senza alcuna esitazione conferma di esserlo da sempre dopo aver chiesto al leader M5s un parere sul suo ‘fandom’. “Con mia grande sorpresa pensavo fossero in là con gli anni, invece vedo che lei è giovanissima. Alziamo l’età media“, ha scherzato Conte. Poi ha ringraziato le “bimbe di Conte” per il supporto: “Siete divertentissime, non riesco a seguirvi sempre ma fate delle cose divertenti, simpatiche. Mi prendete anche in giro, in modo affettuosissimo. Col cuore, quindi vi ringrazio e vi mando un grande abbraccio“. Al termine del video si vede Giuseppe Conte conversare con un’altra persona, mentre la 19enne di origine marocchine residente a Piacenza lo riprende, poi sposta la fotocamera su di sé per mostrare la sua espressione, quella di una ragazza affascinata dal fascino del politico, attorno a cui è stata peraltro creata la pagina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Crazy Ass Moments In Italian Politics (@crazyitalianpol)













