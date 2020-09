Giuseppe Conte video messaggio riapertura scuola/ “A studenti, genitori e insegnanti”

Il premier Giuseppe Conte oggi rivolgerà un messaggio in vista della riapertura della scuola, in programma domani 14 settembre 2020. Lo ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio in un comunicato pubblicato sui social. Conte ha infatti scritto che alle ore 12:00 di oggi, sabato 12 settembre 2020, rivolgerà un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana tornerà a scuola per il nuovo anno scolastico. Il videomessaggio del premier sarà trasmesso sui suoi canali social, sul canale YouTube di Palazzo Chigi e presumibilmente anche in diretta tv sui canali all news. Nelle ultime ore, però, ad onor del vero ha fatto più discutere il messaggio che avrebbe dovuto diffondere attraverso il programma di Mara Venier, Domenica In. Annunciato inizialmente, il videomessaggio è stato poi annullato. Stando a quanto riportato dall’Ansa, la conduttrice aveva rivolto l’invito al presidente del Consiglio, che poi avrebbe preferito declinare per evitare che la riapertura della scuola diventasse un’occasione di polemica.

VIDEOMESSAGGIO CONTE: COME È NATA L’IDEA

In effetti le polemiche non erano mancate. A insorgere in primis la Lega, in particolare i parlamentari del Carroccio in Vigilanza Rai. «La sola ipotesi di un videomessaggio del premier Conte in occasione della prossima puntata di Domenica In fa venire i brividi». Secondo Repubblica, era stato il ministro grillino Vincenzo Spadafora a suggerire alla conduttrice l’idea del videomessaggio di Conte. Quindi, Mara Venier avrebbe contattato il portavoce Rocco Casalino affinché girasse la proposta al presidente del Consiglio, che l’ha subito accettata con entusiasmo. La notizia non doveva uscire, ma la conduttrice se l’è fatta scappare e dentro la Rai è scoppiata la bagarre. Così sarebbe partita una telefonata dagli uffici del premier al Quirinale per capire se la vicenda poteva irritare il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Alla fine Rocco Casalino avrebbe mandato un messaggio al direttore Coletta per informarlo che era meglio lasciar perdere. Da qui però è nata l’idea del videomessaggio di oggi da diffondere online.



