Scuola, conferenza stampa Conte Azzolina/ Diretta video con Speranza e De Micheli

Alle ore 15 a Palazzo Chigi il Governo ha convocato una conferenza stampa in diretta video streaming sulla riapertura della scuola, alla presenza del Premier Giuseppe Conte con i Ministri Azzolina (Istruzione), Speranza (Salute) e De Micheli (Trasporti). A pochi giorni dalla ripresa nazionale – il 14 settembre nella maggiorparte delle Regioni – sono ancora diversi i dubbi e le incognite su cosa potrà avvenire in termini di contagi, trasporti, consegna banchi “monoposto” e cattedre vuote con emergenza docenti, tutti punti messi a tema dall’informativa odierna alla Camera della Ministra del Miur Lucia Azzolina. Come annunciato già diverse settimane fa, il rush finale prima della riapertura nazionale delle scuole è stato affiato ad una cabina di regia unica a Palazzo Chigi con direttamente il Premier Conte che si è preso l’onere di raccordare in prima persona il lavoro di Miur, Mit e Ministero della Salute. Ieri sera intervenendo alla Festa dell’Unità di Modena, il Presidente del Consiglio ha confermato «a fine ottobre banchi nuovi in tutte le classi»; in merito alle polemiche invece sorte contro il lavoro della Ministra Azzolina, Conte ha replicato seccamente «A chi ci critica oggi dico: negli anni scorsi come mai non vi siete preoccupati della scuola?».

AZZOLINA, L’INFORMATIVA SULLA SCUOLA

Nel corso della conferenza stampa di oggi – in diretta video streaming dai canali social di Palazzo Chigi, oltre che la pagina Facebook del Presidente del Consiglio Conte – il Governo provvederà ad elencare le novità in vista della ripresa scolastica. Dal focus sulle linee guida Iss-Cts per il contagio in classe fino alle norme su trasporto e mobilità, provando a chiarire i tanti nodi ancora “scoperti” sul mondo scuola. Oggi l’associazione dei presidi ha ammesso che resta «molto difficile aprire il 14 settembre», in risposta alle rassicurazioni giunte dalla Ministra Azzolina alla Camera dei Deputati: «Più collaborazione, più proposte e meno scontro politico. Approfittare della scuola per fare mera propaganda, ancor più in periodi delicati come questo, significa non agire nell’interesse delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi», attacca il Ministro dell’Istruzione contestando le critiche giunte sul Miur. «Non meritano di ascoltare slogan e frasi ad effetto che puntano alla pancia dell’elettorato, ma non lasciano poi nulla di concreto sul tavolo, nessuna vera proposta, nessuna iniziativa reale. Mi auguro che la grande lezione di lavoro costante, sacrificio e resilienza offerta dal sistema nazionale di istruzione e formazione in queste settimane che, unito, ha lavorato per la ripresa, possa davvero orientare il dibattito in modo diverso», ha concluso la titolare dell’Istruzione affermando che ogni sforzo possibile è stato fatto, ma questo non elimina «il rischio zero, che non c’è».



© RIPRODUZIONE RISERVATA