Giuseppe Elio Nolfo, fidanzato Nina Rima/ “Amo averti accanto, amo ciò che siamo…”

Nina Rima è una giovane modella e influencer di 19 anni che oggi, martedì 11 maggio, è tra gli ospiti di Serena Bortone. All’interno del programma Oggi è un altro giorno, in onda alle 14 su Raiuno, Nina racconterà la sua storia ricordando il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta nel 2017 in seguito al quale ha perso una gamba. Bellissima e molto seguita su Instagram dove conta più di 94mila followers, Nina condivide con i fans anche i momenti della sua vita privata. Da otto mesi, nella sua vita, è arrivato Giuseppe Elio Nolfo che le dona amore, serenità e quella felicità che sperava di trovare con un compagno accanto. Molto uniti e innamorati, i due si mostrano insieme sui social raramente proteggendo la loro storia. Tuttavia, per festeggiare gli otto mesi insieme, Nina ha condiviso una serie di foto di coppia scrivendo anche una bellissima dedica d’amore.

LA DEDICA DI NINA RIMA AL FIDANZATO GIUSEPPE

Lo scorso 30 marco, Nina Rima e Giuseppe Elio Nolfo hanno festeggiato otto mesi d’amore. Un periodo magico per la bellissima modella che, su Instagram, dopo aver pubblicato alcune foto di coppia, ha scritto una bellissima dedica d’amore. “8 mesi sono volati da quando ci conosciamo. Io l’avevo capito subito che saresti stato tu… ma mai avrei pensato di poter ottenere così tante certezze in così poco. Amo averti accanto, pensare di poter contare su di te sapere di trovarti sempre ovunque. Amo ciò che siamo, quello che abbiamo e sono grata per ciò che verrà perché per essere felice a me bastate voi duee mangiare bene“, ha scritto Nina.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Rima 🦩 bionic model (@nina.rimaa)

