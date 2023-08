Giuseppe Ferrara rompe il silenzio dopo Temptation Island 2023/ “Gabriela? Ho fatto tanti errori però…”

Giuseppe Ferrara torna sui social e rompe il silenzio dopo Temptation Island 2023

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo sono stati una delle coppie più discusse di Temptation Island 2023. Per molti telespettatori la 19enne non avrebbe dovuto perdonare i tradimenti del fidanzato e lasciare il programma insieme a lui, eppure Gabriela si è detta felice di aprire un nuovo capitolo della loro vita insieme. Oggi Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme e sono sereni.

Daniele De Bosis, sfogo commosso dopo Temptation Island 2023/ "Vittoria? 4 anni non si dimenticano così"

Nelle ultime ore Ferrara è tornato sui social, rompendo il silenzio dopo la fine della sua avventura a Temptation Island. Con un lungo post, ha quindi spiegato quali sono oggi le sue sensazioni: “Ed eccoci qui dopo un lungo ed intenso percorso, soprattutto intenso dentro. – ha esordito – Ho fatto tanti errori nella mia vita, pero sono tornati sui miei passi, come si suol dire meglio tardi che mai.”

Mirko rompe il silenzio dopo Temptation Island/ "Sensazioni che non mi facevano più del bene"

Giuseppe Ferrara: “Dopo Temptation Island 2023 sono più maturo e consapevole”

Dopo aver ammesso ancora di aver sbagliato, Giuseppe ha spiegato ai follower che l’avventura a Temptation Island 2023 gli è servita per crescere, migliorare sotto alcuni aspetti: “Sono più maturo e consapevole di me stesso. – ha scritto – E questo è solo l’inizio di una lunga serie. Ho letto tanti commenti, negativi e positivi che siano, ringrazio tutti, a volte anche le critiche possono servire…” Giuseppe ha poi concluso il suo post con dei ringraziamenti speciali: “Sono qui per ricominciare una parentesi nuova e con i miglior presupposti per la mia vita. Ringrazio anche i miei compagni di viaggio che tra una chiacchiera ed una risata, mi hanno sempre supportato al meglio. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito.”

LEGGI ANCHE:

Mirko e Greta, scoppia la polemica dopo Temptation Island/ Video in auto, poi le scuse: "Abbiamo sbagliato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA