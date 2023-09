Giuseppe Garibaldi, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023/ “Erede dell’eroe dei due mondi…”

Grande Fratello 2023, chi è Giuseppe Garibaldi

Il quinto concorrente del Grande Fratello 2023 è Giuseppe Garibaldi. Seduto tra il pubblico in studio, Alfonso Signorini lo presenta e lui prende parola: “Mi chiamo Giuseppe Garibaldi. Se lui era l’eroe dei due mondi, io diventerò l’eroe della casa. Non so se siamo parenti, c’è chi dice di sì e chi no, a convenienza. C’è una storia dietro che dice che siamo parenti mentre secondo altri hanno sbagliato all’iscrizione in comune dei miei antenati. Io comunque porto questo nome con orgoglio e ne vado fiero”.

Paolo Masella: "Fidanzata? Il mio ideale di donna è la mamma"/ Troverà l'amore al Grande Fratello 2023?

Giuseppe Garibaldi: “Sogno il posto fisso”

Il concorrente del Grande Fratello è originario della Calabria: “Dicono che sull’Aspromonte, quando Giuseppe Garibaldi è stato ferito, abbia conosciuto altre Anite”, scherza. Nella vita, Giuseppe lavora a scuola: “Io sono un collaboratore scolastico, ovvero un semplice bidello. Siamo una famiglia normale, io, i miei genitori: siamo 4 fratelli maschi ma il vero uomo e la mamma. Quello che faccio non era il vero lavoro che volevo fare ma mamma mi ha detto di farlo perché noi puntiamo al posto fisso. Così sono andato in Veneto. Se c’è la professoressa che mi piace chiedo quale sia la strada che porta al suo cuore. Sono abbastanza appassionato di donne”. Poi, ancora una battuta: “Dopo il Veneto sono andato in Emilia Romagna, a Piacenza. Per noi meridionali il posto fisso è sacro”.

LEGGI ANCHE:

CONCORRENTI GRANDE FRATELLO 2023, CHI ENTRA NELLA PRIMA PUNTATA?/ Dal macellaio all'ex Carramba boysAlex Schwazer "vittoria olimpica dedicata a mio nonno"/ Secondo caso di doping? "Non è colpa mia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA