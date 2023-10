“Giuseppe Garibaldi innamorato di Samira”/ Ciro Petrone cupido al Grande Fratello 2023?

Giuseppe Garibaldi e l’interesse per Samira: il parere di Ciro Petrone

Nella casa del Grande Fratello 2023 stanno nascendo nuove simpatie. Dopo quella di Massimiliano Varrese per Heidi Baci, è spuntata quella di Giuseppe Garibaldi per Samira Lui. Giuseppe, single, non nasconde di avere una simpatia particolare per la bellissima Samira che, invece, è fidanzatissima. Secondo Ciro Petrone, però, quella di Giuseppe non sarebbe una semplice simpatia amichevole ma una vera e propria infatuazione. Chiacchierando con i propri compagni, tra cui la stessa Samira e Anita, Ciro confessa di vedere Giuseppe sulla strada dell’innamoramento.

Chiacchierando con Garibaldi poco prima, invece, aveva esortato l’amico a non alzare un muro con Samira le cui parole hanno provocato le lacrime di Giuseppe. “Lei ti vuole bene”, ha detto Petrone a Garibaldi spronandolo anche a cercare un confronto con la coinquilina.

Giuseppe Garibaldi e il faccia a faccia con Samira Lui

Dopo essersi scontrati e aver messo in dubbio l’affetto nato sin dalle prime ore di permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi e Samira Lui si sono confrontati senza alzare i toni e, mantenendo la calma, sono riusciti a trovare un punto d’incontro. «Ho messo in dubbio la vostra amicizia, di te e di Anita». ha detto Garibaldi mentre Samira ha provato a rassicurarlo – «Il mio posto sicuro siete tu, Anita e Lorenzo».

Tra i due, dopo il confronto, è tornato il sereno così come i sorrisi e gli abbracci. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Quello di Garibaldi è affetto sincero o qualcosa di più importante come credono gli altri concorrenti? Alfonso Signorini è pronto ad indagare sulla natura dei rapporti che stanno nascendo in casa.

