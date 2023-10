Giuseppe Garibaldi: l’interesse per Beatrice Luzzi solo strategia?/ “Non lo farei mai con i sentimenti…”

Giuseppe Garibaldi e il rapporto con Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono sempre più vicini. Dopo il bacio nella vasca e un momento di distacco, tra l’attrice e il calabrese sembrerebbe essere tornato il sereno. Tuttavia, i dubbi, soprattutto nei confronti di Giuseppe, sono tanti. Sul web, infatti, sono diversi gli utenti che non credono al suo reale interesse nei confronti dell’attrice così come in casa. Diversi concorrenti del Grande Fratello 2023 non nascondono di avere dubbi sulla natura del rapporto tra Beatrice e Garibaldi. C’è, infatti, chi vede nel loro avvicinamento una strategia.

Un’accusa che ha lasciato il segno su Garibaldi che, prima ha cercato un confronto con Beatrice per rassicurarla sulle sue intenzioni e poi si è lasciato andare ad uno sfogo con Fiordaliso che sembrerebbe aver compreso il suo stato d’animo.

Lo sfogo di Giuseppe Garibaldi

Ad accusare Giuseppe Garibaldi di essere alla ricerca di dinamiche è stata Heidi Baci. Un’accusa che ha fatto male al calabrese che ha scelto di confidarsi con Fiordaliso. “Mi ha accusato di cercare dinamiche”, le parole di Giuseppe.“Tu sei una persona schietta, di te non penserei mai queste cose” afferma Fiordaliso.

“Quello che faccio non lo faccio per dinamica perché se mi mettessi a fare dinamiche non lo farei mai con i sentimenti di una persona. Questo mi ha fatto davvero stare male”, aggiunge ancora Garibaldi. Fiordaliso lo ascolta e cerca di capire le sue parole. Poi giunge ad una conclusione: “Ma non sei il tipo. Io penso che tu sia ancora spaventato”, “E qua siamo sotto l’occhio del ciclone. Qualsiasi cosa fai devi pensare a come può essere vista. Però, dall’altro lato, me la voglio godere”, conclude Giuseppe.

