Giuseppe Garibaldi prende in giro Beatrice Luzzi?/ “Voleva fidanzarsi con una famosa”: la segnalazione choc

Giuseppe Garibaldi sta fingendo con Beatrice Luzzi? Spunta la segnalazione

La storia nata al Grande Fratello 2023 tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi continua a far discutere. Quello che molti inizialmente credevano fosse un gioco, quasi uno scherzo tra i due si è invece rivelato essere un vero flirt. Eppure tanti sono ancora i dubbi sulla coppia, e non tanto sull’interesse di Beatrice quando sulla veridicità di quello di Giuseppe. Un sospetto che nasce anche a fronte di alcune segnalazioni che vorrebbero il gieffino interessato più alla popolarità che all’amore.

Heidi Baci gelosa di Valentina per Vittorio al Grande Fratello?/ "Inizia ad irritarmi, non mi sta piacendo!"

È per questo dunque che molti tendono a credere che l’interesse di Giuseppe per Beatrice non sia sincero e sia anzi dettato dalla volontà di lui di far parlare di se e ottenere maggiore visibilità.

“Giuseppe Garibaldi voleva fidanzarsi con la prima famosa che ci sarebbe stata”

Un sentimento che si diffonde ancor di più nel popolo del web nelle ultime ore a causa di una particolare segnalazione arrivata a Deianira Marzano. In questa una utente, che sarebbe concittadina del gieffino, porta a galla retroscena inediti che lo metterebbero in cattiva luce. Ecco quanto si legge: “Deia, hai presente Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello? Siamo della stessa città e lo conosco dalle elementari. Sì, è simpatico, è un personaggio ma lui aveva sempre avuto la fama di entrare nel modo dello spettacolo. Infatti da anni che ci prova in tutti i modi. La storia con Beatrice è solo un modo per stare al centro dell’attenzione, emergere. Prima di partire raccontava in una chat di gruppo che ne avrebbero viste delle belle perché lui si fidanzava con la prima famosa che ci sarebbe stata. Ecco, se Beatrice fa sul serio mi dispiacerebbe perché lui è un burlone ma calcolatore.” Dubbi che potrebbero scatenare un vero putiferio qualora venissero rese note nella Casa da Signorini.

Paolo Masella innamorato di Letizia?/ "Mi piace ma non è adatta a me. Ha tutto quello che a me manca"

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello 2023, 11a puntata/ Diretta, nuovi concorrenti e televoto: attesa per Mirko Rossetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA