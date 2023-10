Giuseppe Garibaldi sta male al Grande Fratello 2023?/ “Mi sono fatto vedere da un medico e mi ha detto…”

Giuseppe Garibaldi e la visita dal medico

Giuseppe Garibaldi sta male al Grande Fratello 2023? Sul web si è diffusa la preoccupazione per il calabrese che, nelle scorse ore, parlando con Fiordaliso, ha svelato di essersi fatto visitare da un medico. Non si sa, tuttavia, cosa sia accaduto a Garibaldi nè il motivo della visita dal medico, ma la stessa Fiordaliso è apparsa preoccupata dopo aver ascoltato il coinquilino. Giuseppe, infatti, senza entrare nei particolari, ha raccontato di non stare benissimo e di averne avuto conferma dal medico. A spronarlo a farsi vedere dal medico è stata la stessa cantante che, notando il suo malessere, ha anche indovinato uno dei sintomi.

Mughini insulta Matteo Salvini al Grande Fratello 2023/ Poi si pente e chiede scusa in confessionale

“Ti fai vedere da un dottore? Ti viene da vomitare anche un po’, vero?”, le parole della cantante a cui è poi seguita la visita dal medico al termine della quale Garibaldi ha parlato nuovamente con l’artista.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

“Mi son fatto vedere e mi ha detto che sono combinato male infatti mi ha dato…sì…”, ha raccontato Garibaldi a Fiordaliso che è apparsa comunque preoccupata. “Per quello che ti ha dato queste due pasticche? Non ti stan facendo niente…”, ha commentato ancora la cantante trovando conferma delle proprie parole nella risposta negativa di Giuseppe.

Grande fratello 2023, pronostico 12a puntata/ Grecia salva, Samira e Rosy minacciose e Valentina eliminata?

Cosa accadrà, dunque, nelle prossime ore? Garibaldi potrebbe essere nuovamente visitato dal medico ed essere sottoposto anche ad una serie di analisi per capire la natura del suo malessere. La sua permanenza nella casa, per il momento, non sembrerebbe a rischio.

LEGGI ANCHE:

Beatrice Luzzi, ex colleghi di Vivere "fossi Giuseppe mi innamorerei di lei"/ "Per affascinarla ci vuole…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA