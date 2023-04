Giuseppe Giofrè: “Fidanzato? Sono single”/ “Ballando? Mai. Torno solo per Maria”

Giuseppe Giofrè: “Maria? Non è come la conoscete”

Dopo più di 10 anni dalla sua partecipazione ad Amici, il ballerino Giuseppe Giofrè è tornato nel talent show di Maria De Filippi come giudice del serale, insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Giofrè, infatti, ha vinto l’undicesima edizione di Amici nella sezione ballo (la categoria cantanti è vinta da Gerardo Pulli) con un altissima percentuale, 72,90%. Ormai i suoi impegni sono principalmente in America, dover tornerà una volta conclusa l’esperienza ad Amici 22.

Intervistato da Vanity Fair, il ballerino ha spiegato i motivi che lo hanno riportato, temporaneamente, in Italia: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”. Parlando di Maria De Filippi, ha aggiunto: “Non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie. L’empatia è il suo pregio più grande”.

Giuseppe Giofrè: “Mai a Ballando con le stelle”

Sulle pagine di Vanity Fair, Giuseppe Giofrè ha rivelato di non essere impegnato in questo momento della sua vita: “Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…”. Da quando ha partecipato ad Amici come concorrente, il ballerino è cambiato molto fisicamente: appena arrivato in America la sua agenzia gli ha detto di prendere qualche chilo e lui si è fatto aiutare da un personal trainer. Un domani anche Giuseppe Giofrè potrebbe lasciare la danza per la conduzione come ha fatto Stefano De Martino? “Lui ha scelto la conduzione. Perché no, potrei pensarci. Non mi dispiacerebbe. Ma io vorrei diventare direttore artistico. Stefano è una persona buonissima e in tv spacca”. Il ballerino ha poi ribadito che in Italia torna solo per Maria De Filippi e che non accetterebbe una proposta da Milly Carlucci nel cast di Ballando con le Stelle (in America ha fatto Dancing with the Stars): “Ballando? Mai. Torno in Italia solo per Maria”.

