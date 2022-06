Giuseppe Giordano e Marina Occhiena/ Lei: “Mai un figlio con marito inadeguato”

Giuseppe Giordano ha conquistato Marina Occhiena dopo un periodo difficile

Giuseppe Giordano è l’attuale marito di Marina Occhiena, la cantante e attrice nota per la sua parentesi all’interno del gruppo musicale Ricchi e Poveri. All’inizio, infatti, era un quartetto a comporre il gruppo, almeno fino al 1981, quando alla vigilia della partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo intramontabile Sarà perché ti amo, Marina Occhiena ha abbandonato per intraprendere una strada diversa. Ricordiamo che, in realtà, tra i motivi principali dell’addio ci fu la lite con la collega Angela Brambati, per la relazione col suo compagno, Marcellino Brocherel.

Tornando alla storia d’amore con Giuseppe Giordano, sappiamo che prima di conoscerlo ha avuto un trascorso con Franco Califano e con il paroliere Cristiano Minellono, entrambe all’inizio della sua carriera con i Ricchi e Poveri.

Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena: “Il padre giusto per un figlio”

Solo in seguito, grazie a Giuseppe Giordano, la cantante sembra trovare la serenità che cercava. Dell’uomo sappiamo che lavora come ginecologo a Roma e che ha sposato l’attrice nel 1997. Sulla loro storia d’amore non si sa praticamente nulla, questo perché hanno sempre mantenuto riserbo sulla loro relazione. Qualcosa in più, invece, è emerso sul periodo della maternità, reso difficile dall’età dell’attrice che all’epoca aveva 41 anni. “Ho sempre desiderato avere un figlio (Gionata Giordano, ndr) ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi adeguato. L’ho trovato quando avevo 41 anni”, ha raccontato Marina Occhiena in una intervista.

