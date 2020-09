GIUSEPPE GIORDANO, MARITO MARINA OCCHIENA/ “Ho trovato l’amore all’età di 41 anni”

Non si hanno molte informazioni circa il matrimonio di Marina Occhiena con Giuseppe Giordano, ginecologo romano probabilmente suo coetaneo con cui ha avuto un figlio a fine anni Novanta. A quei tempi, la cantante dei Ricchi e Poveri aveva ben 47 anni, come ha più volte dichiarato nel corso di diverse interviste. In una in particolare – quella del 2 ottobre a Storie Italiane – la Occhiena ha approfondito il racconto della sua maternità: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni”. Per il resto, non si è sbilanciata più di tanto sul rapporto con Giordano, noto alle cronache unicamente per aver sposato Marina.

Giuseppe Giordano è il marito di Marina Occhiena

Il legame della popolare Marina Occhiena con Giuseppe Giordano non è bastato a far uscire allo scoperto quest’ultimo, che ha sempre tenuto un contegno riservato sia riguardo alla sua professione che riguardo alla sua vita privata. Nessuna notizia certa nemmeno sul figlio della coppia, Gionata, sicuramente nato dopo il 1997 (anno delle loro nozze), ma per il resto ancor più sconosciuto del padre. Quanto invece al loro fidanzamento, si apprende che i due hanno iniziato a frequentarsi nel 1991, dieci anni dopo l’addio di Marina ai Ricchi e Poveri. Prima di trovare l’amore, Marina ha avuto altre due relazioni con Franco Califano e con il paroliere Cristiano Minellono, entrambe risalenti ai tempi della sua permanenza nel gruppo. Non sono note, invece, le circostanze in cui ha conosciuto il suo attuale marito.



