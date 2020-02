Marina Occhiena torna con i Ricchi e Poveri/ Sanremo 2020: perché lasciò la band?

Marina Occhiena ha contribuito a fare la storia della musica italiana: la ricordiamo ancora nei Ricchi e Poveri, al fianco dei tre colleghi e amici Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Franco Gatti. Così come è storica la lite avvenuta con la cantante, la famosa brunetta, e che ha spinto la Occhiena a lasciare il gruppo tanti anni fa. Oggi, mercoledì 5 febbraio, Marina Occhiena sarà al Festival di Sanremo 2020, a distanza di circa 40 anni da quando ha detto addio alla band. La reunion, desiderata da sempre dagli ammiratori, riporterà in scena il quartetto più ascoltato degli anni Settanta e Ottanta. “E’ partito tutto un anno fa”, ha detto Danilo Mancuso, il manager della band, a Domenica In “il sogno è diventato realtà, ci sono riuscito con pazienza e delicatezza perchè il caso andava affrontato in questo modo. Non volevo che sembrasse un’operazione commerciale, ma nobile perchè i Ricchi e Poveri rappresentano una storia musicale e di sentimenti”. Intanto il primo promoter del quartetto, Elio Cipri, ha svelato all’Adnkronos che la Occhiena e i tre colleghi sono sempre andati d’accordo fino a che li ha seguiti. “Li vidi entrare in quattro, provare e rientrare in tre sul palco”, ha sottolineato ricordando quel Sanremo in cui il quartetto è diventato trio (e poi duo).

LA SUA USCITA DAL GRUPPO

Ma cosa spinse Marina Occhiena a lasciare i Ricchi e Poveri? La sua uscita dalla band risale al 1981, si dice a causa di forti contrasti con Angela Branbati, la “brunetta” del gruppo. Stando ai gossip che si sono diffusi in questi anni, i contrasti tra le due donne sarebbero nati per via di una presunta relazione clandestina tra Marina e il marito di Angela, il maestro di sci Marcellino Brocherel. Sulla sua uscita di scena ci furono però diverse letture, come spiega Agi.it: c’è chi parlava di un’uscita volontaria e chi di un allontanamento voluto da altri avvenuto alla vigilia del brano sanremese “Sarà perchè ti amo”, quando venne fuori la presunta liaison con l’allora marito della collega. Uno scandalo che fece la fortuna dei rotocalchi dell’epoca che si riempirono di numerosi gossip: dal presunto scontro tra la bruna e la bionda allo schieramento dei colleghi, passando per la fuga e la presunta ricca buonuscita di 150 milioni di vecchie lire versata a Marina Occhiena per andarsene senza passare per i tribunali.

MARINA OCCHIENA E I RICCHI E POVERI: MAMMA A 47 ANNI

Marina Occhiena non ama molto i social: possiamo dirlo con certezza, visto che non è attiva su Instagram e non scrive da tempo su Facebook. La cantante però ha sempre continuato a coltivare il suo amore per la musica ed ha tenuto diversi concerti in Italia. Forse con meno clamore rispetto al passato, quando era una delle quattro punte di diamante dei Ricchi e Poveri. Ospite di Storie Italiane pochissime mesi fa, la Occhiena ha parlato del fatto di essere diventata mamma a 47 anni. “Ho sempre desiderato avere un figlio, ma non avevo il compagno giusto”, confessa. Anche se il marito lo ha incontrato 28 anni fa, nel ’91. Prima di mettere su famiglia, la cantante ha voluto riflettere a lungo: “Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto anche come padre”. Per sua fortuna il consorte è persino ginecologo ed ha potuto sostenerla lungo il percorso dell’inseminazione assistita. Una strada piena di buche e difficoltà, ma che ha permesso a Marina di coronare il suo sogno di essere mamma. Nel corso dell’intervista, la Occhiena è ritornata anche indietro nel tempo fino agli anni Settanta, quando i Ricchi e Poveri conquistano il pubblico con Che sarà, ad un anno di distanza dal successo ottenuto con il brano La prima cosa bella. Clicca qui per guardare il video di Marina Occhiena



