GIUSEPPE GIORDANO, MARITO MARINA OCCHIENA/ “La mia seconda vita con lui a 40 anni”

Marina Occhiena non ha avuto solo modo di far infuriare la bruna de I Ricchi e Poveri soffiandole, almeno secondo il gossip, il suo compagno negli anni ’80, ma nella sua seconda vita, iniziata a suo dire a 40 anni, ha avuto modo di rinascere grazie all’amore di Giuseppe Giordano. Questo è il nome del marito della Occhiena, un uomo che ha poco a che fare con il mondo dello spettacolo e del gossip, un ginecologo romano probabilmente suo coetaneo con cui ha avuto un lungo rapporto, che dura ancora oggi, e un figlio nato alla fine degli anni Novanta. A quei tempi, la cantante dei Ricchi e Poveri aveva ben 47 anni e lei stessa, a Storie Italiane ospite di Eleonora Daniele, ha raccontato: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto”.

GIUSEPPE GIORDANO, MARITO MARINA OCCHIENA, CHI E’ E COSA FA NELLA VITA?

Giuseppe Giordano è stato l’uomo giusto per Marina Occhiena, l’uomo dal quale ha avuto un figlio e con il quale ormai sta insieme da 30 anni. Ma chi è Giuseppe Giordano e cosa fa nella vita? Di lui sappiamo proprio che è un ginecologo ma non vi è nessuna notizia certa né su di lui e nemmeno sul figlio della coppia, Gionata. Quello che sappiamo è che i due si sono conosciuti nella prima parte degli anni ’90 e che sono andati all’altare nel 1997, molto probabilmente il figlio è arrivato dopo e a questo punto potrebbe essere un ventenne o poco più. Prima di trovare l’amore, Marina ha avuto altre due relazioni, almeno quelle note, ovvero con Franco Califano e con il paroliere Cristiano Minellono.



