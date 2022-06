Giuseppe Pedrazzini/ Marco Oliva certo: “La signora Marta ha ancora da raccontare”

Il caso di Giuseppe Pedrazzini con tutti gli ultimi aggiornamenti stamane a Mattino5. Il programma di Canale 5 ha riportato tutte le novità riguardanti la morte del 77enne trovato in un pozzo in quel di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Le ultime nuove riguardano l’autopsia sul corpo del povero Giuseppe Pedrazzini, che hanno escluso che l’uomo fosse stato gettato nel pozzo ancora in vivo in quanto nei suoi polmoni non è stata trovata dell’acqua. L’anziano signore è quindi deceduto molto probabilmente in casa, anche se tutti i dettagli non sono chiari.

Mattino5 aveva ospite stamane la criminologa Anna Vagli, che ha analizzato le ultime interviste del genero Riccardo e della figlia Silvia, dicendo: “E’ il sorriso del bugiardo – le parole della criminologa in diretta tv sul Canale 5, dichiarazioni di cui ovviamente se ne assume le responsabilità – se prestate attenzione lui ride e viene coinvolta solo la parte del volto ed è prolungato. Silvia arriccia la bocca – ha proseguito – stanno infarcendo il racconto, sbattono gli occhi su tanti aspetti e questo per un esperto comportamentale farebbe scattare dei provvedimenti”.

GIUSEPPE PEDRAZZINI, LE PAROLE DELL’AVVOCATA BERNARDINI DE PACE

Marco Oliva, in studio, aggiunge in merito alla confessione di Marta, la moglie di Giuseppe Pedrazzini: “Sono convinto che Marta non ha detto tutto”. C’è ancora molto da scoprire quindi? Lo sapremo senza dubbio nei prossimi giorni, visto che le indagini sembrerebbero essere vicino ad un punto di svolta, intanto l’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, aggiunge: “Nella mia attività professionale vedo spesso queste dinamiche famigliari malate quando ci sono i figli grandi già sposati che vivono con i genitori. Ad un certo punto non so se per vergogna o che cosa, guardate anche le figli della Ziliani (la vigilessa uccisa a Temù da figlie e fidanzato delle stesse ndr), alla fine eliminano i genitori; I figli ad un certo punto devono rendersi indipendenti, la convivenza porta a questi drammi”.

