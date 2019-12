Giuseppe “Pino” Oricci, marito Emanuela Folliero/ “Sono stata io a volerlo conoscere”

Giuseppe “Pino” Oricci è il marito di Emanuela Folliero, la conduttrice ospite della nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai2. La coppia è innamoratissima dal 2009, ma da circa due anni sono diventati anche marito e moglie. Intervistata dal settimanale Chi, Emanuela – la ex signorina ‘Buonasera’ – ha rivelato come ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno. “Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse… Avrò un super vestito, ovviamente scollato. E l’appuntamento è per mercoledì prossimo, 26 settembre 2018!” ha raccontato la conduttrice televisivo che ha incontrato Giuseppe circa dieci anni fa:” quando l’ho conosciuto ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”.

Giuseppe “Pino” Oricci, chi è il marito di Emanuela Folliero

Ma chi è davvero Giuseppe Pino Oricci, ossia il marito di Emanuela Folliero? Su di lui conosciamo davvero poche cose. Nato a Torino, Pino di professione è un imprenditore e ha 60 anni. La coppia è felicemente innamorata da circa dieci anni di cui quasi due li hanno festeggiati come marito e moglie. Oricci in passato è già stato legato ad un’altra donna da cui ha avuto un figlio di nome Alessandro, affetto dalla sindrome di Asperger. Schivo e riservato, Giuseppe non ama le luci della ribalta né tantomeno il mondo dello spettacolo. La coppia si è sposata nel 2008 con una cerimonia in comune seguita da un aperitivo in terrazza con gli amici più stretti e i parenti. Un matrimonio bellissimo quello tra la conduttrice e l’imprenditore che a Verissimo ha raccontato di alcuni particolari che le hanno fatto pensare al papà scomparso.

Emanuela Folliero e il matrimonio con Giuseppe Pino Oricci

“Sono convinta che lui era lì con me – ha raccontato Emanuela Folliero a Silvia Toffanin – “adesso vi racconto due cose. La prima, poco prima del matrimoio ho incontrato una signora anziana per strada e le ho dato 10 euro. Poi ho fatto due passi, mi è dispiaciuto e sono tornati indietro ma lei non c’era più. Prima di andarmene mi aveva preso la mano e mi aveva detto: ‘Gesù è con te’. Non è possibile che se ne sia andata via così velocemente”. Non solo, la Folliero nel giorno delle nozze con Giuseppe Oricci ha parlato anche di un orologio: “poco prima del matrimonio sono andata a prendere un orologio che non usavo da 10 anni era fermo al giorno e al numero in cui mi sono sposata”. Per la conduttrice non ci sono dubbi: “questi sono tutti segnali, come i cuori per terra. Io so che mio padre era lì con me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA