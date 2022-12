Giuseppe Rossi vs Salt Bae dopo l’arroganza al Mondiale/ “Puoi baciarmi il cu*o!”

Anche Giuseppe Rossi si è scagliato contro Salt Bae, il famoso cuoco il cui vero nome è Nusret Gokce, che ha catturato l’attenzione durante i festeggiamenti dell’Argentina al campionato del mondo. Salt Bae è infatti sceso in campo a fianco dei calciatori dell’albiceleste ed ha insistentemente chiesto a Lionel Messi, (e non solo), un selfie assieme, prendendolo addirittura per un braccio. Alla fine la Pulce ha acconsentito alla richiesta del fan, apparendo comunque visibilmente contrariato.

Un atteggiamento che è stato pubblicamente condannato quello dello chef Nusret, capace di costruire la sua fama e nel contempo di guadagnare un sacco di soldi, grazie ai suoi video divenuti virali in cui mette il sale sulla carne con tre dita. Nel giro di breve tempo, i suoi filmati hanno superato milioni di visualizzazioni al punto che molti vip hanno deciso di provare le pietanze cucinate da Salt Bae nei suoi ristoranti, a cominciare da quello di New York. Come detto sopra, però, lo chef si è reso protagonista di un fatto non molto simpatico e che ha spinto a Giuseppe Rossi a dire la sua.

GIUSEPPE ROSSI VS SALT BAE, I SOCIAL: “ARROGANTE”

Attraverso la sua pagina Twitter seguitissima durante tutto il campionato del mondo, e non solo, Giuseppe Rossi ha scritto: “Salt Bae può baciarmi il cu*o – scrive senza peli sulla lingua – Voleva tutte le attenzioni toccando la coppa, ma chi ca**o sei? I tuoi 2 minuti di fama sono finiti. Il prossimo”. Tantissimi coloro che hanno commentato sotto al cinguettio del Pepito, e sono molti quelli che hanno condiviso il suo pensiero, definendo Salt Bae “un arrogante”.

Del resto, come già spiegato e ribadito, l’atteggiamento dello chef è apparso decisamente fuori luogo e ai più è sembrato quasi un delirio di onnipotenza alla luce della sua fama raggiunta a livello mondiale. Addirittura scendere in campo e disturbare dei personaggi che in quel preciso momento era diventati idoli della massa ci sembra forse un tantino esagerato…

