Chef Nusret e la tecnica del “Salt Bae”/ I suoi locali come McDonald’s per ricchi, quanto si paga?

Chi è Chef Nusret? Ecco perché lo chiamano “Salt Bae” e come ha avuto così tanto successo

Chiunque faccia parte del mondo dei social, almeno una volta nella vita, avrà visto uno dei tanti meme che vedono come protagonista un uomo che mette del sale sulla carne in un modo un po’ “particolare”. Quell’uomo è Nusret Gökçe, noto al pubblico come “Salt Bae” o “Chef Nusret”, un giovane imprenditore, macellaio e ristoratore turco. La sua tecnica per condire la carne è diventata virale sul web ed è riuscita ad attirare e divertire moltissimi vip, influencer e alcuni calciatori tra cui Messi e Neymar.

Oltre ad aver raggiunto ben 50 milioni di follower su Instagram, Chef Nusret ha una catena di ristoranti famosissimi. Ma come ha raggiunto tutto questo successo sul web? La sua fama deriva da un video virale “Otman Stick” pubblicato il 7 gennaio 2017 sull’account Twitter del suo ristorante. Il filmato è stato visto dieci milioni di volte su instagram e poco dopo il popolo del web lo ha soprannominato “Salt Bae” (per via del suo modo particolare di spargere il sale). Lo chef e influencer turco ha aperto il suo primo ristorante a Istanbul nel 2010, nel 2014 ne ha aperto un altro a Dubai ma oggi ha ben 8 locali che forse diventeranno 9 nel 2023.

Chef Nusret è uno degli ospiti di Emigratis, il locale è come un McDonald’s per ricchi

Tra le grandi novità che riguardano Chef Nusret, oltre alla possibile apertura di un suo ristorante a Milano, c’è la sua apparizione sul grande schermo italiano grazie al programma Emigratis-la resa dei conti“. Il duo comico formato da Pio e Amedeo, andrà a Londra, in uno dei grandi ristoranti di Chef Nusret; come possiamo vedere dalle anticipazioni, il due protagonisti di Emigratis apprenderanno la tecnica utilizzata da Salt Bae per mettere il sale sulla carne e poi ovviamente mangeranno lì a spese dello chef.

Secondo voi quanti soldi dovrà sborsare l’ospite del programma per i due foggiani? Quello che sappiamo è che i ristoranti di Chef Nusret non sono esattamente economici, basandoci su uno scontrino pubblicato da due clienti londinesi, i prezzi pagati per due piatti sono rispettivamente: 1450 e 1350 sterline, mentre un semplice hamburger e una coca cola costano100 e 9 sterline. Alcuni hanno definito il ristorante “un McDonald’s per ricchi” ed effettivamente è così se si pensa che nella lista dei clienti di Chef Nusret ci sono: David Beckham, Naomi Campbell e molti altri vip.











