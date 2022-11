Giuseppe Zeno “Margareth Madè tra le scelte migliori”/ “Figlie? Felice, ma ho paura…”

È un momento di grande successo per Giuseppe Zeno, che ha un rapporto molto sano con esso. “È un momento di grandissima raccolta”, spiega infatti l’attore a Da noi… A ruota libera in vista del gran finale di oggi di Mina Settembre, la fortunata fiction di Rai 1. Ma Zeno parla anche dei suoi inizi: ad esempio, ha fatto il pescatore col padre: “Ho collezionato otto anni di navigazione”. Di sacrifici, dunque, se ne intende e non poco. A tal proposito, domani invece va in onda Tutto per mio figlio, dove Giuseppe Zeno interpreta un padre eroe che sfida la malavita.

Giuseppe Zeno, marito di Margareth Madè/ "Grazie alla mia famiglia ho imparato..."

“Sono nato e cresciuto a Ercolano, poi ho vissuto in Calabria. Sono due realtà complesse. A Ercolano mi sono confrontato con tante persone che hanno vissuto questo dramma. Ho visto tante vittime per i loro ‘no’. Anche poco fa, prima di venire in trasmissione, ho sentito una persona che nel 2009 si è ribellata e ha denunciato”, racconta l’attore nello studio di Francesca Fialdini. “Bisogna denunciare, non bisogna sottostare”, ha aggiunto.

Piccoli segreti, grandi bugie film Rai 1/ Trama, cast: Chiara Francini, Giuseppe Zero

Giuseppe Zeno, i suoi inizi e la passione per la recitazione

Tornando ai suoi inizi, Giuseppe Zeno ha ricordato che leggeva molto, del resto all’epoca non esistevano i social. Così si è appassionato alla recitazione, pensando ai personaggi che leggeva e che voleva interpretare. “Hai la teatralità dentro se vivi ad Ercolano e Napoli. Quindi, mi sono appassionato e mi sentivo appagato. Mi sentivo legittimato a mostrarmi in maniera diversa, ho scoperto che mostrando una maschera potevo esternare quello che avevo dentro”. L’attore, infatti, era ed è molto timido. Dopo aver ricevuto una sorpresa dal suo ex insegnante di matematica, Giuseppe Zeno ha ricordato: “Io ero un somaro, ma lui mi voleva bene, avevamo qualcosa che ci accomunava, coltivavamo la stessa passione”. L’attore racconta di aver avuto molta paura “quando sono diventato genitore, perché ero strafelice, ma da quel momento in poi quel sentimento era oppresso dalla responsabilità di essere diventato genitore. Hai in mano una vita che dipende da te. È una bellissima responsabilità, ma non ti nascondo le mie paure”. Le sue scelte più importanti sono il trasferimento a Roma e aver sposato Margareth Madè. Il suo più grande desiderio, invece, è “vedere le figlie felici, stare il più possibile con loro”..

LEGGI ANCHE:

Margareth Madè, moglie e figlie Alessandro Zeno/ "È bastato un lunghissimo sguardo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA