Margareth Madè, chi è la moglie di Giuseppe Zeno/ “Sono rimasto folgorato quando…”

Chi è Margareth Madè, la moglie di Giuseppe Zeno

Margareth Madè è la moglie di Giuseppe Zeno. I due sono convolati a nozze il 20 agosto 2016 nella Chiesa di San Giovanni Battista, nel cuore di Siracusa. Dalla loro unione sono nate due figlie, Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Giuseppe Zeno, durante un’intervista con Mara Venier a Domenica In, ha confessato: “Quando l’ho vista la prima volta, sono rimasto folgorato, e non artisticamente. La sua bellezza trasmette il suo animo, è una donna che ha principi e valori siciliani. Ci siamo visti per la prima volta per caso a casa di un amico comune. Condividiamo molte cose, abbiamo famiglie che sono molto simili. Ci siamo spostati a Siracusa e questa è una delle pochissime foto che abbiamo fatto”.

Giuseppe Zeno rimase folgorato da Margareth Madè quando la vide sul grande schermo nel film Baaria di Giuseppe Tornatore. Al momento del parto della prima figlia, l’attore ricorda di avervi assistito per caso. Lui stesso ha raccontato: “Questa foto l’ho scattata io quando ho portato per la prima volta Angelica da sua madre. Vedere una donna che sta per partorire, vederla soffrire per mettere al mondo un figlio, è straordinario. Ho assistito al parto, sono sempre stato lì. In realtà mi ci sono un po’ trovato. Avevo sempre detto di voler partecipare ma non sapevo che i medici avessero deciso di coinvolgermi da protagonista. Ho sostenuto fisicamente Margareth durante il parto. All’inizio non ti rendi conto di quanto sta accadendo, lo percepisci realmente solo dopo qualche mese”.

Giuseppe Zeno e il rapporto con le figlie: “Sto imparando a fare il papà…”

Margareth Madè e Giuseppe Zeno sono molto affiatati e complici. La coppia ha sempre cercato di tenersi lontano dai riflettori ed è apparsa insieme in alcune cerimonie. Giuseppe Zeno ha rivelato che in realtà la moglie “si chiama Margareth Maccarrone. Sì con due r. Ci siamo sposati in piazza Duomo a Siracusa. In realtà è uno dei pochissimi scatti che abbiamo di quel giorno. Lei è di là, della provincia di Siracusa”. “Mi ha colpito fisicamente, non artisticamente”, aveva detto Zeno che accorgendosi della gaffe corregge il tiro: “No, anche artisticamente”.

L’attore napoletano ha incontrato l’attrice siciliana grazie ad un loro amico in comune. I due dopo essersi frequentati per molto tempo, sono convolati a nozze il 20 agosto 2016 a Siracusa. Un anno dopo, precisamente l’8 novembre, sono diventati genitori di Angelica. Il 4 settembre del 2020 hanno annunciato l’arrivo della seconda figlia, Beatrice. Sul suo rapporto con la paternità, ha confessato: “Sto imparando a fare il papà, cerco di essere il più possibile presente e di infondere sicurezza. Quando ti ritrovi davanti a due creature hai un po’ il terrore, il timore di non sapere come comportarti. Lo impari col tempo e lo sto imparando anche grazie a mia moglie. Mi sta dando una grande mano”.











