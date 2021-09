Giuseppe Zeno “Video alla mia famiglia per vederli ai giornali”/ “Alcuni passanti…”

Giuseppe Zeno si è lasciato andare ad un duro sfogo. L’attore è solito condividere su Instagram dei momenti di vita privata ma per questione di privacy non riprende mai le figlie in viso. Giuseppe Zeno ha rivelato il motivo in un’intervista rilasciata al settimanale F: “La gente mi chiede come stanno le bambine, allora io le mostro di spalle, ma il viso no. I minori vanno rispettati, anche se spesso non succede”. Le piccole Angelica e Beatrice, avute dalla moglie Margareth Madè, hanno rispettivamente quattro e un anno.

Giuseppe Zeno moglie e figlie: Margareth Madè, Angelica e Beatrice/ "Ci siamo conosciuti a casa di un amico"

L’attore ha raccontato un episodio spiacevole che ha vissuto: “Di recente ero a Monopoli con Margareth e le piccole e alcune signore ci hanno fatto dei video, poi hanno contattato giornali di gossip per venderle. A che livello stiamo scendendo?”. Giuseppe Zeno e Margareth Madè hanno sempre tenuto molto alla loro riservatezza e per questo hanno scelto di far vivere le figlie in un ambiente sereno e vicino alla natura. L’attore ha infatti rivelato di aver regalato alla dolce metà un uliveto in Sicilia per creare un rifugio d’amore.

Giuseppe Zeno e la nascita della figlia Beatrice/ L'emozione durante le riprese di 'Luce dei tuoi occhi'

Giuseppe Zeno festeggia il compleanno di Beatrice: “Ho impreso nella memoria ogni momento”

Giuseppe Zeno è protagonista della serie “Luce dei tuoi occhi” in cui interpreta il professore Enrico Leoni. L’attore parlando del ruolo ha confidato di essersi proiettato in avanti pensando al rapporto con le figlie: “Ho pensato a quando le mie figlie saranno adolescenti, non lo nego. Ma è ancora troppo presto per capire come sarà”. Giuseppe è un padre attento e premuroso e ha confidato: “Che genitore sono? Uno che si pone continuamente dubbi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato”.

GIUSEPPE ZENO/ Serena Rossi: “Con lui un incontro turbolento” (Mina Settembre)

Di recente, Margareth Madè e Giuseppe Zeno hanno deciso di celebrare il compleanno di Beatrice pubblicando una sua foto sui social media. L’immagine, che è stata caricata sul profilo Instagram della Madè, mostra una splendida festa a tema dedicata a Beatrice. In un post, Giuseppe Zeno ha scritto: “Un anno fa nascevi tu Beatrice. Ho impresso nella memoria ogni momento, dall’attesa a quando il tuo sguardo ha incontrato il nostro. In un anno se ne fanno tante di cose e tante ne abbiamo fatte. Io e la mamma cerchiamo di sostenerti, educarti, divertirti. Proviamo con tutto noi stessi a renderti serena, perché il tuo sorriso è speciale. Ma tu, piccolina mia, non smettere mai di insegnare a noi come si guarda il mondo”. Anche nella foto in questione entrambe le figlie sono voltate di spalle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA