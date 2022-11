Giuseppina Amabile, madre Massimo Ranieri/ “Il momento più emozionante con mamma…”

Giuseppina Amabile, la madre di Massimo Ranieri. Il cantante: “Era una grande donna”

Giuseppina Amabile è stata la madre di Massimo Ranieri, ovvero colei che il cantante ha più volte definito come “donna della sua vita”. L’artista ha condiviso con lei momenti indimenticabili e da quando è mancata, nel gennaio del 2017, non ha mai smesso di ricordarla. Nel corso di un’ospitata a Domenica In, ad esempio, il cantante ha rivissuto momenti intimi e toccanti del suo passato, legati a mamma Giuseppina. Emozioni che Massimo Ranieri non ha nascosto e che, al contrario, ha lasciato scorrere con grande tenerezza.

Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri/ "Impossibile odiarlo", perdono dopo che...

“Il momento più emozionante della mamma, con la “m” maiuscola, è stato quando lei mentre parlava ha aperto la borsa, ha preso il fazzoletto e mi ha asciugato il sudore”, ha ricordato Ranieri. “Mia mamma, come tutte le mamme, sono grandi donne, grazie perché siete la terra, procreate! Nascono fiori, sempre e comunque”, le sue parole.

Franca Sebastiani, chi è l'ex moglie di Massimo Ranieri/ "I produttori ci separarono ma..."

Massimo Ranieri e il rapporto amorevole con mamma Giuseppina

Massimo Ranieri è sempre stato abbastanza riservato sulla sua vita privata, ma è chiaro che con sua mamma Giuseppina il legame fosse solido e amorevole. Il cantante le era davvero molto affezionato, così come lei, d’altronde, era fiera del suo percorso di vita e nel mondo dello spettacolo. Ricordiamo che Massimo era il quinto di otto figli (quattro maschi, quattro femmine); il padre Umberto lavorava all’Italsider, mentre lei era casalinga.

“Se mia madre ha messo al mondo Giovanni Calone, mio padre ha fatto nascere Massimo Ranieri: mia madre mi ha fatto crescere, mio padre mi ha permesso di diventare l’uomo che sono. Perché lui non ha mai smesso di sognare accanto a me“, il racconto dell’artista che alla mamma aveva dedicato nel 2007 anche il titolo della sua prima autobiografia, “Mia madre non voleva”.

Massimo Ranieri, dalla voglia di un figlio alle canzoni più famose/ Rose rosse...

© RIPRODUZIONE RISERVATA