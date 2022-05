Giustizia per tutti 2 si farà?/ La seconda stagione con Raoul Bova in bilico: ecco perché

Giustizia per tutti 2 con Raoul Bova ci sarà?

Oggi, 31 maggio 2022, giunge al termine Giustizia per tutti, la fiction di Canale 5 che vede Raoul Bova nei panni del protagonista, Roberto Beltrami. Nel corso delle quattro puntate il pubblico si è appassionato alla complicata storia di Roberto e alle sue indagini alla scoperta del vero assassino di sua moglie Beatrice, che verrà svelato nel corso della puntata di questa sera. In vista, dunque, del gran finale, il pubblico di Canale 5 si chiede anche se ci sarà una seconda stagione di Giustizia per tutti.

Giustizia per tutti/ Anticipazioni ultima puntata e diretta: Luigi ha ucciso Monica

Giustizia per tutti 2, seconda stagione della fiction di Canale 5 con Raoul Bova, non è ancora stata confermata da Mediaset. Va detto che gli ascolti delle prime puntate sono non altissimi ma comunque non deludenti da portare l’azienda a non dare una nuova stagione alla fiction. Va quindi detto che il destino della serie è affidata a più aspetti.

Anticipazioni Giustizia per tutti, ultima puntata 31 maggio/ La verità su Beatrice

Giustizia per tutti 2: i dettagli sulla possibile seconda stagione

Giustizia per tutti 2 ci sarà? Di certo determinante saranno i prossimi impegni di Raoul Bova. Al momento l’attore è confermato su altri due set, quelli di Buongiorno, Mamma 2 e di Don Matteo 14, grande novità partita quest’anno. Altro aspetto da valutare è poi la storia. Questa sera è probabile che si metta un punto definitivo alla questione dell’omicidio di Beatrice, cosa che dunque chiude il fulcro della storia della fiction.

Tuttavia la storia di Roberto potrebbe proseguire in altro modo e coinvolgendo maggiormente la figlia, la nuova compagna e il suo lavoro di avvocato. Insomma, se Mediaset vorrà, la possibilità di sviluppare nuove trame per Raoul Bova non mancano. Non resta che vedere anche quali saranno i dati dell’ultima puntata, sicuramente determinanti per una valutazione definitiva del possibile sequel.

GIUSTIZIA PER TUTTI/ Anticipazioni puntata 25 maggio e diretta: Julio è innocente

© RIPRODUZIONE RISERVATA