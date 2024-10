Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli, perché hanno litigato a Ballando con le stelle? Tutto risale al 2014…

La puntata di Ballando con le stelle 2024 del 19 ottobre vedrà sul palco il ritorno di Raoul Bova come ballerino per una notte. Non è infatti la prima volta che l’attore partecipa allo show in qualità di ospite, e forse non tutti sanno che in quell’occasione si sarebbe sfiorata la rissa dietro le quinte con Selvaggia Lucarelli.

BALLANDO CON LE STELLE 2024, 4A PUNTATA/ Diretta: Sonia Bruganelli perde lo spareggio ma non è eliminata!

Era il 2018. Alla fine dell’esibizione di Raoul con la compagna Rocìo Munoz Morales, Selvaggia diede un otto come voto alla performance, che per chi segue Ballando, sa essere un voto basso visto che tutti danno un 10 per il tesoretto. Successivamente, in un messaggio social, la giornalista scrisse: “Balla meglio di come recita“. Questo atteggiamento critico della Lucarelli sarebbe scaturito da una lite nata con Raoul Bova dietro le quinte.

Giuseppe e Rosa, chi sono i genitori Raoul Bova?/ "Da quando sono morti mi succedono cose negative"

Il racconto choc di Selvaggia Lucarelli sul dietro le quinte con Raoul Bova

Davide Maggio annunciò sui social che tra i due c’era stata una rissa, poi Selvaggia Lucarelli intervenne in diretta Instagram proprio del collega giornalista, spiegando come Raoul Bova l’avrebbe aggredita verbalmente a causa di un articolo da lei pubblicato nel 2014. “Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío. Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle cose in diretta.”

Prima di allora, i due mai si erano incontrati prima, motivo per il quale le parole di Raoul spiazzano Selvaggia: “Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero… Gli ho detto che mi dispiaceva se era rimasto male, che però scrivo di tutto, è il mio lavoro.” L’attore avrebbe però perso la pazienza, infuriandosi. I toni si sarebbero così scaldati: “Io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. Sono intervenute delle persone tirandolo per la maglietta. […] Non mi era mai capitato. Evidentemente non è una persona particolarmente equilibrata“. Una vicenda che porta molti telespettatori a chiedersi se l’incontro di questa sera a Ballando con le stelle 2024 avrà un esito diverso.

Rocio Munoz Morales, chi è la compagna di Raoul Bova? "Perchè non siamo sposati"/ "Altro figlio? Non..."