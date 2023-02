Giusy e Vito, sorella e fratello di Sarah Altobello/ Sorpresa al GF Vip? L’indizio social

Giusy e Vito, chi sono il fratello e la sorella di Sarah Altobello: questa sera al GF Vip?

Sorpresa in arrivo al Grande Fratello Vip 2023 per Sarah Altobello. Nel corso della puntata del 13 febbraio la gieffina riceverà una bella emozione, come annunciato da Alfonso Signorini durante il daytime che anticipa la diretta. Visto che mamma Mariolina ha fatto capolino nella Casa solo qualche settimana fa, questa sera per Sarah potrebbero arrivare i suoi fratelli (uno o entrambi) Giusy e Vito.

Ad anticiparlo d’altronde sembra essere proprio un post pubblicato su Instagram (che trovate alla fine dell’articolo) dalla sorella di Sarah Altobello che, postando una serie di foto della gieffina, ha scritto: “Forza sister vai più sicura che mai! Appuntamento stasera h. 21:30 su canale 5. Stay tuned”. Un invito a stare in attesa probabilmente della sorpresa che la vedrà protagonista.

Sarah Altobello e lo sfogo sui fratelli al GF Vip

Ricordiamo che Sarah Altobello ha spesso fatto cenno al rapporto coi suoi fratelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante uno sfogo, la showgirl ha dichiarato, parlando della sua famiglia: “Non so se sono orgogliosi di me, ho sempre pensato di deluderli per non aver conseguito una laurea. Mi sentivo la pecora nera della famiglia”. Ha quindi raccontato di sentirsi in questo modo perché, a dispetto di sua sorella e suo fratello, lei non ha continuato gli studi e non si è laureata.

È stata proprio mamma Mariolina a rassicurarla in occasione del suo ingresso nella Casa: “Siamo orgogliosi di te. Quando decidesti di lasciare la scuola ci sentimmo male, ma noi siamo orgogliosi di te. Siamo senza parole, Giuly ti vuole bene, anche Vito, così come papà.” le disse.

