Giusy Ferreri/ “Momenti perfetti” è la nuova hit autunnale (Che tempo che fa)

Giusy Ferreri ospite stasera di Fabio Fazio, presenterà al suo pubblico “Momenti perfetti”, il nuovo singolo dopo il tormentone estivo e un tour da sold out. La canzone è ufficialmente uscita venerdì 18 ottobre, scritta da Roberto Casalino e Niccolò Verrienti e prodotta da Katoo. Reduce dal successo di “Jambo”, uno dei tormentoni dell’estate 2019 realizzato insieme agli hitmaker Takagi & Ketra, per la cantante di origini siciliane si prospetta una nuova svolta, per rivoluzionare ancora una volta il panorama della musica pop italiana. Diventata popolare al grande pubblico dopo la sua partecipazione nel 2008 alla prima edizione italiana di X Factor, da quel momento il successo della Ferreri è inarrestabile. Nonostante questo, la sua vita non è sempre stata tutta rose e fuori. La cantante infatti, nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con ben due operazioni al cuore, affetta dalla sindrome di Wolff-Parkinson-White.

Giusy Ferreri ospite di Che tempo che fa

Giusy Ferreri nel 2011 si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento per un polipo alle corde vocali: “Sono nata con una malformazione cardiaca che mi ha sempre comportato delle tachicardie anomale. All’inizio era stato diagnosticato come semplice soffio al cuore”, ha confidato tra le pagine di Ok salute e benessere. L’artista si è dovuta sottoporre a due interventi chirurgici per risolvere il problema. I fan scrivono ottime recensioni sui suoi concerti e lei, a tal proposito, intervistata da Sorrisi.com ha voluto specificare: “Molti mi conoscono solo per i brani estivi, ma ho un repertorio decennale dove c’è ogni parte di me. Chi è, quindi, Giusy Ferreri? Tante cose diverse, ma molte le ho capite solo negli ultimi anni. Grazie a “Roma-Bangkok” con Baby K ho scoperto una parte di me che pensavo di non avere. Pensavo di essere malinconica e “lunare”, invece gli altri vedevano in me il sole”. E proprio sulla presentazione del nuovo brano autunnale anticipava: “un brano con un’atmosfera magica. In una mia canzone, “Piove”, cantavo: “C’è un’estate in ogni stagione”. Ecco, vorrei portare l’entusiasmo di questi mesi incredibili in questo futuro singolo che già amo molto”.

