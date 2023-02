Giusy Santoro, chi è la moglie di Dj Jad/ La figlia Sophia: “La più grande ricchezza”

Giusy Santoro: chi è la moglie di Dj Jad

Dj Jad, pseudonimo di Vito Luca Perrini e fondatore degli Articolo 31 insieme a J-Ax, è sposato con Giusy Santoro. I due si sono sposati nel 2006 a Positano: “Ho scelto Positano perché sono rimasto letteralmente affascinato dalla bellezza della cittadina costiera, è una perla”, ha detto Dj Jad a Positano News. Il matrimonio è stato celebrato da parroco don Giulio Calmiero nella Chiesa madre Santa Maria Assunta. Altre ad amici e parenti, era presente anche il gruppo de Le vibrazioni.

Dopo la cerimonia religiosa gli sposi hanno festeggiato al Covo dei Saraceni. Parlando della moglie Giusy Santoro, Perrini ha detto: “Mi sono innamorato e ho deciso di unirmi in matrimonio senza pensarci su due volte. Il matrimonio è nato tutto in un anno… e come una musica che quando la senti ti esplode dentro”.

Dj Jad: il rapporto speciale con la figlia Sophia

Dj Jad è molto riservato e si sa molto poco della sua vita privata, così come della moglie Giusy Santoro. La coppia ha avuto una figlia, Sophia, a cui il padre è molto legato. Nel 2018 in occasione del compleanno della bambina, Dj Jad ha pubblicato una foto di Sophia in un negozio di dischi: “BUON COMPLEANNO AMORE DI PAPÀ”. Più di recente ha pubblicato un disegno che la figlia ha fatto in occasione della festa del papà: è un immagine del papà dietro la console. Della figlia Sophia c’è anche un breve video in cui suona l’armonica e uno scatto insieme a Dj Jad: “La più grande ricchezza in assoluto, essere papà”. Nessuna foto, invece, della moglie: massima riservatezza per la famiglia Perrini

