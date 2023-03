Giusy Santoro e Sophia, moglie e figlia Dj Jad/ Mistero su vita privata del cantante

Giusy Santoro e Sophia: chi sono la moglie e la figlia di Dj Jad?

Sembra prevalere il mistero, o meglio una rigida privacy, sulla vita privata e sentimentale di Luca Perrini, ovvero Dj Jad. Si sa poco o nulla, infatti, dell’amata moglie e della figlia, che sono Giusy Santoro e Sophia. Le informazioni sul loro conto si contano sul palmo di una mano, questo perché evidentemente il co-fondatore degli Articolo 31 non ama condividere troppe informazioni personali con il pubblico. Di lui, ovviamente, sappiamo quasi tutto. Con il successo del duo fondato con J-Ax, ha riscosso una grandissima popolarità.

Insieme hanno ottenuto risultati straordinari e recentemente, al Festival di Sanremo 2023, hanno ufficializzato la reunion con il brano “Un bel viaggio”, a vent’anni dal loro ultimo disco. Pace fatta dunque per Dj Jad e J-Ax, che hanno fatto un figurone alla kermesse sanremese per la gioia dei fan e di chi, ovviamente, gli sta accanto da tempo e gioisce per i loro traguardi.

Dj Jad, una vita privata e sentimentale avvolta nel mistero: la moglie Giusy Santoro e la figlia Sophia restano alla larga dai riflettori

Per quanto riguarda il disc jockey Dj Jad, come dicevamo, nella sua vita oltre all’amore per la musica ci sono la moglie Giusy Santoro e la figlia Sophia. I ben informati descrivono Luca Perrini come un marito estremamente affettuoso ed un dolce papà. Condivide la sua quotidianità con Giusy da diversi anni fa, sono sposati da tempo e hanno celebrato le loro nozze in una meravigliosa location.

Della loro storia d’amore ci sono pochissime informazioni, ma l’evoluzione del loro rapporto è certificata dall’arrivo di Sophia, l’unica figlia della coppia, a cui entrambi sono molto legati. Non ci sono molte atre curiosità o dettagli del rapporto tra Dj Jad e la moglie, che a quanto pare però continuano ad amarsi immensamente a diversi anni dalle loro nozze.

