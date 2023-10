Giusy Versace, come sta dopo il ricovero e l’operazione alla gamba?/ “Tanta paura, ma ora sto bene…”

Giusy Versace rassicura i fan con un post sui social dopo il ricovero imprevisto

Non sono stati giorni semplici per Giusy Versace che – come riporta Leggo – ha dovuto effettuare un ricovero d’urgenza per un problema alla gamba. L’ex volto di Ballando con le stelle, tramite un post sui social, ha comunque rassicurato i suoi fan spiegando come, nonostante lo spavento, si sia risolto tutto per il meglio . L’atleta si è sottoposta ad un intervento a Roma, presso il Policlinico Agostino Gemelli; Giusy Versace non è ovviamente entrata nel merito dell’inconveniente ma dalle sue parole si evince come il problema fosse relativo ad una gamba.

Come anticipato, è stata proprio Giusy Versace a raccontare degli ultimi giorni vissuti tra un po’ di paura e ansia, spiegando come però tutto sia andato per il verso giusto dopo il ricovero e l’operazione. Il racconto è arrivato sui social postando una sua foto direttamente dalla clinica presso la quale ha vissuto il ricovero. Nella didascalia è entrata nel merito di quanto accaduto, rassicurando sulle sue condizioni e soprattutto ringraziando i medici che le hanno offerto la massima professionalità e vicinanza.

Giusy Versace, il post dalla clinica dopo l’operazione: “Chiedo scusa a tutti, ma ho avuto…”

“Ok confesso! Da qualche giorno non rispondo al telefono, chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare”. Inizia così il post di Giusy Versace, con la sua immancabile ironia. “Lunedì scorso un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa ad un intervento alla gamba”. L’atleta ha poi aggiunto: “Paura? Certo, Rabbia? Anche! Pazienza? Tantissima, intervento ok!”.

Come anticipato, nel prosieguo del post pubblicato sui social, Giusy Versace ha comunque sottolineato come l’operazione alla gamba sia andata bene, rassicurando sulle sue condizioni di salute. “Ora tutto bene grazie al prezioso supporto e la grande professionalità dei medici e infermieri incontrati al Gemelli di Roma… A volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene, devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi, accanto a me, c’è la mamma”.

