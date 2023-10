Giulia Stabile agitata prima di salire sul palco ad Amici 23/ Angelina Mango la rincuora: il dietro le quinte

Amici 23, Giulia Stabile emozionata prima di salire sul palco: il video

È andata in onda la seconda puntata di Amici 23, che ormai da anni annovera nel suo corpo di ballo vecchie glorie delle edizioni passate. Tra queste figura Giulia Stabile che, dopo la vittoria nel 2021, è stata ingaggiata per diventare a tutti i livelli ballerina professionista nel programma, per accompagnare le esibizioni in pista. Oltre a ricoprire il ruolo di conduttrice di Tu sì que vales, al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che dopo l’addio di Belen Rodriguez l’ha maggiormente responsabilizzata.

Un periodo d’oro, dunque, quello della ballerina. Tuttavia, anche in momenti così felici e soddisfacenti della propria carriera professionale, possono arrivare momenti di panico o di agitazione. Come è capitato nella seconda puntata, nel dietro le quinte di Amici 23 e poco prima dell’ingresso in scena. La Stabile, come mostrato in una Instagram story condivisa sul suo profilo, è parsa più tesa che mai. Al suo fianco a tranquillizzarla, però, era presente una persona speciale: Angelina Mango.

Angelina Mango supporta Giulia Stabile: il siparietto nel dietro le quinte

Giulia Stabile è stata tranquillizzata da Angelina Mango, anche lei presente ieri pomeriggio ad Amici 23 in qualità di ospite speciale. Nel dietro le quinte, si vede la giovane cantante chiacchierare con la ballerina, super emozionata. Al punto da scrivere sul braccio qualche parola che immediatamente ha scatenato una risata della Stabile, stemperando la tensione del suo ingresso sulla scena. “Piangere prima di esibirsi con Angi che ti incoraggia e distrae è tutt’altra cosa ahaha“, ha scritto la ballerina a corredo del video social.

Un bellissimo momento che ha emozionato tutti i fan. Il supporto di Angelina Mango si è rivelato prezioso per Giulia Stabile, che si è così tranquillizzata ed è riuscita a salire sul palco con meno tensioni e maggior serenità. I momenti di agitazione possono capitare anche a professioniste del suo calibro, segno che l’ingresso sul palco è sempre emozionante come quello della prima volta.













