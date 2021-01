Giusy Versace in ospedale/ Intervento alla gamba sinistra per l’atleta

Giusy Versace si è dovuta sottoporre a un intervento alla gamba sinistra presso l’Ospedale CTO – Centro Traumatologico Ortopedico – di Milano, dove è attualmente ricoverata. L’atleta paralimpica ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti dal letto di ospedale: mascherina sul viso, ma occhi che sorridono. Al suo fianco i medici che l’hanno operata, tra le mani un rosario colorato. Nel post Giusy Versace, 43 anni, ha spiegato i motivi dell’intervento. “Nuovo look per la prossima Milano Fashion Week“, ha scherzato l’atleta, facendo riferimento a cuffia e mascherina. “Un piccolo ritocco necessario alla mia gambina sinistra per tornare a camminare, correre e ballare più forte di prima. E poi ero nelle mani giuste, quelle del mitico prof. Randelli e del suo staff a cui sono infinitamente grata”, ha scritto per tranquillizzare i suoi fan.

Giusy Versace: intervento alla gamba sinistra

Nel suo post Giusy Versace ha ricordato anche l’incidente che le ha cambiato la vita: “La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da percorrere, la rende più o meno semplice! Questo l’ho già imparato 15 anni fa e ne faccio tesoro, oggi più che mai!”. Nel 2005, sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, l’atleta ha avuto un gravissimo incidente che l’ha portata a perdere entrambe le gambe. Ma non si è mai arresa e cinque anni dopo ha iniziato alla sua carriera sportiva. Tantissimi i messaggi di auguri: “Ben detto! Un abbraccio”, le ha scritto l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino; “Sei forte ed hai coraggio mia cara Giusy. E noi ti sosteniamo col nostro affetto. A presto abbracciarti”, sono le parole di Enzo Miccio. “Mucha fuerza y una buena recuperación”, ha commentato Maykel Font, ballerino di “Ballando con le stelle”, programma che Giusy ha vinto nel 2014. Messaggi anche da volti noti di Rai1, come Alberto Matano e Serena Bortone.

